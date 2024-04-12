2 часа
Индивидуальная
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 апреля 2024Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!
- ААнна29 марта 2024Очень увлекательная экскурсия и для детей и для взрослых, Марина супер, все четко, подробно и интересно! В конце детки еще и призы получили! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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