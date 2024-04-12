Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» во Владимире, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
  2. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
  3. Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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