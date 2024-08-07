Осенние экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Осенние экскурсии» во Владимире, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Владимир - к истокам истории
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
9 авг в 08:45
16 авг в 08:45
2 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир - к истокам истории
  2. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
  3. Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Осенние экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 6 300.
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