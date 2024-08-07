2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
9 авг в 08:45
16 авг в 08:45
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Осенние экскурсии»
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