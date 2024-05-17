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русских городах Владимире и Суздале за один день. Экскурсия очень познавательная. Наталья - настоящий профессионал, она смогла заинтересовать не только взрослых(которых было четверо) но и двух детей 9 и 11 лет. Пять с половиной часов пролетели незаметно.