7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 мая 2024Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
- ССветлана15 июля 2023Хочу выразить огромную благодарность гиду Наталье за отличную экскурсию, благодаря которой мы смогли узнать много нового и интересного о старинных
- ААндрей13 июня 2022Гид с большой буквы. Всё доступно и понятно. Молодцы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «По пригородам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по пригородам, 38 ⭐ отзывов, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь