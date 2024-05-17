По пригородам – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» во Владимире, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Пешая
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Пешая
12 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
    Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
  • С
    Светлана
    15 июля 2023
    Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Наталье за отличную экскурсию, благодаря которой мы смогли узнать много нового и интересного о старинных
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    русских городах Владимире и Суздале за один день. Экскурсия очень познавательная. Наталья - настоящий профессионал, она смогла заинтересовать не только взрослых(которых было четверо) но и двух детей 9 и 11 лет. Пять с половиной часов пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    13 июня 2022
    Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
    Гид с большой буквы. Всё доступно и понятно. Молодцы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «По пригородам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
  2. Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
  3. Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по пригородам, 38 ⭐ отзывов, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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