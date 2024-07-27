3 часа
Индивидуальная
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 4 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический центр Владимира за два часа
Владимир удивляет своей древней архитектурой и богатой историей. Экскурсия по знаковым местам города станет настоящим открытием
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
800₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь27 июля 2024Мастер своего дела, эмоционально, грамотно, интересно!!! Рекоменуем!
- ИИрина27 июля 2024Были на экскурсии по историческому центру Владимира, экскурсовод Станислав. Было очень интересно, экскурсия в форме диалога, много интересных фактов, Станислав мастер своего дела, два с лишним часа экскурсии прошли на одном дыхании. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Популярные экскурсии»
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