Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» во Владимире, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний Владимир: путь сквозь века
Пешая
122 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 4 500 за человека
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Пешая
91 отзыв
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический центр Владимира за два часа
Владимир удивляет своей древней архитектурой и богатой историей. Экскурсия по знаковым местам города станет настоящим открытием
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
800 за человека
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Владимир: путь сквозь века
  2. Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
  3. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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