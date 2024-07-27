И Ирина

Были на экскурсии по историческому центру Владимира, экскурсовод Станислав. Было очень интересно, экскурсия в форме диалога, много интересных фактов, Станислав мастер своего дела, два с лишним часа экскурсии прошли на одном дыхании. Всем рекомендую!