2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
2 800₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Завтра в 10:00
6 авг в 13:00
4 667₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Понять, в чём уникальность и сложность белокаменного зодчества
Начало: На Соборной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей2 августа 2024Благодарим, Веру за увлекательную экскурсию, профессиональное отношение к своему делу, познания в истории родного края, любовь к русской культуре, традициям и обычаям!
- ЕЕкатерина2 августа 2024Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую.
- ЕЕвгения1 августа 2024Благодарим Светлану за интересную экскурсию!!!
- ГГалина1 августа 2024Всё прошло замечательно!
- ГГалина29 июля 2024Прекрасная экскурсия. Отличный гид - Татьяна. Масса положительных эмоций.
- ВВладимир27 июля 2024Отличная экскурсия. Спасибо большое Вере за интересную и увлекательную экскурсию по Владимиру. Ответы на все интересующие вопросы, подойдет даже тем, кто не в первый раз во Владимире.
- РРожик25 июля 2024Очень интересно, познавательно. Глубокое погружение в историю. Маршрут проходит по самым значимым достопремичательностям Владимира.
- ИИрина24 июля 2024Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️ Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
- ММаргарита23 июня 2024Благодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языку экскурсовода и фотоматериалам все хорошо запомнилось. Осталось желания еще раз посетить этот город и послушать Татьяну ….
- ННина22 июня 202419 июня были на экскурсии с Татьяной. Сразу понятно, что перед вами глубоко знающий и эрудированный специалист. Было очень интересно,
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