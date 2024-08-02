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но чтобы получить максимум удовольствия от общения с гидом необходимо постараться самим. Хоть чуть-чуть знать по предлагаемой теме, тогда будет очень- очень интересно. Будет просто жаль использовать такой огромный потенциал на минимальный набор информации. А Татьяна раскрывается еще и в беседе о каких-либо разночтениях в интерпретациях исторических событий. Если интересует глубокая подача материала, то это к Татьяне. Рекомендую