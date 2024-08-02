Все – экскурсии во Владимире

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» во Владимире, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Владимир, город с историей
Пешая
81 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
800 за человека
Княжий град Владимир
Пешая
96 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
2 800 за всё до 3 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
65 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Заметки губернского Владимира
Пешая
48 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Пешая
196 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Завтра в 10:00
6 авг в 13:00
4 667 за всё до 5 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Понять, в чём уникальность и сложность белокаменного зодчества
Начало: На Соборной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    2 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Благодарим, Веру за увлекательную экскурсию, профессиональное отношение к своему делу, познания в истории родного края, любовь к русской культуре, традициям и обычаям!
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Владимир, город с историей
    Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    1 августа 2024
    Владимир, город с историей
    Благодарим Светлану за интересную экскурсию!!!
  • Г
    Галина
    1 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Всё прошло замечательно!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Заметки губернского Владимира
    Прекрасная экскурсия. Отличный гид - Татьяна. Масса положительных эмоций.
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Княжий град Владимир
    Отличная экскурсия. Спасибо большое Вере за интересную и увлекательную экскурсию по Владимиру. Ответы на все интересующие вопросы, подойдет даже тем, кто не в первый раз во Владимире.
  • Р
    Рожик
    25 июля 2024
    Владимир, город с историей
    Очень интересно, познавательно. Глубокое погружение в историю. Маршрут проходит по самым значимым достопремичательностям Владимира.
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Владимир - белокаменная столица Руси
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️ Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений
  • М
    Маргарита
    23 июня 2024
    Заметки губернского Владимира
    Благодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языку экскурсовода и фотоматериалам все хорошо запомнилось. Осталось желания еще раз посетить этот город и послушать Татьяну ….
    Благодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языкуБлагодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языкуБлагодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языкуБлагодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языкуБлагодаря Татьяне совершили экскурс в различные эпохи. Получили дополнительную информацию о значимости Владимира! Благодаря образному языку
  • Н
    Нина
    22 июня 2024
    Заметки губернского Владимира
    19 июня были на экскурсии с Татьяной. Сразу понятно, что перед вами глубоко знающий и эрудированный специалист. Было очень интересно,
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    но чтобы получить максимум удовольствия от общения с гидом необходимо постараться самим. Хоть чуть-чуть знать по предлагаемой теме, тогда будет очень- очень интересно. Будет просто жаль использовать такой огромный потенциал на минимальный набор информации. А Татьяна раскрывается еще и в беседе о каких-либо разночтениях в интерпретациях исторических событий. Если интересует глубокая подача материала, то это к Татьяне. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Все»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 487 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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