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Авторская экскурсия «City-прогулка по Владимиру»

5
2 отзыва
Елизавета
Елизавета – Гид из Владимира
Владимир — древняя столица ⭐️ Руси.

Вы погуляете по пешеходной Георгиевской улице, рассмотрите величественные памятники белокаменного зодчества и раскроете богатую историю 📖 города.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 700 ₽ за человека

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Авторская экскурсия «City-прогулка по Владимиру»
Авторская экскурсия «City-прогулка по Владимиру»

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • здания Исторического музея и Старой Аптеки
  • смотровые площадки центра города
  • пешеходную Георгиевскую улицу
  • Георгиевскую церковь
  • Спасскую церковь
  • Здание Торговых рядов
  • Соборную площадь
  • Возможно посещение Боголюбово (Свято-Боголюбский женский монастырь, палаты великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, а также посетить Церковь Покрова на Нерли)
Что вас ожидает:Вы узнаете всё самое интересное о гостях Владимира и известных жителях. Я расскажу о владимирских князьях и связанных с ними легендах, периоде монголо-татарского нашествия и творивших здесь иконописцах — Андрее Рублеве и его ученике Данииле Чёрном.
Моя главная задача — превратить свой запас знаний о городе в ваше увлекательное приключение!Организационные детали:• Если вы решите осмотреть музеи 🖼 и соборы изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно;
  • По желанию и за доп. плату, мы можем включить в экскурсию ⛳ церковь ⛪ Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского в селе Боголюбово (20 минут на автобусе).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в отдельные экспозиции/объекты показа
  • Доплата за экскурсию (по желанию): Церковь Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского в селе Боголюбово — 500 рублей с человека.
Начало
🚩 Начало экскурсии на остановке "Золотые ворота".
Место завершения
🏁 Окончание экскурсии на остановке "Вокзальный спуск".
Авторская экскурсия «City-прогулка по Владимиру»
Авторская экскурсия «City-прогулка по Владимиру»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета
Елизавета
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2 отзыва оставили туристы

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