Возможно посещение Боголюбово (Свято-Боголюбский женский монастырь, палаты великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, а также посетить Церковь Покрова на Нерли)
Что вас ожидает:Вы узнаете всё самое интересное о гостях Владимира и известных жителях. Я расскажу о владимирских князьях и связанных с ними легендах, периоде монголо-татарского нашествия и творивших здесь иконописцах — Андрее Рублеве и его ученике Данииле Чёрном.
Моя главная задача — превратить свой запас знаний о городе в ваше увлекательное приключение!Организационные детали:• Если вы решите осмотреть музеи 🖼 и соборы изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно;
По желанию и за доп. плату, мы можем включить в экскурсию ⛳ церковь ⛪ Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского в селе Боголюбово (20 минут на автобусе).
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в отдельные экспозиции/объекты показа
Доплата за экскурсию (по желанию): Церковь Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского в селе Боголюбово — 500 рублей с человека.
Начало
🚩 Начало экскурсии на остановке "Золотые ворота".
Место завершения
🏁 Окончание экскурсии на остановке "Вокзальный спуск".
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.