Что вас ожидает:Вы узнаете всё самое интересное о гостях Владимира и известных жителях. Я расскажу о владимирских князьях и связанных с ними легендах, периоде монголо-татарского нашествия и творивших здесь иконописцах — Андрее Рублеве и его ученике Данииле Чёрном.

Моя главная задача — превратить свой запас знаний о городе в ваше увлекательное приключение!Организационные детали:• Если вы решите осмотреть музеи 🖼 и соборы изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно;