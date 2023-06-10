Виктор — Организатор во Владимире

Провёл экскурсии для 23 туристов

Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.

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