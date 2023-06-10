Посетить древние города и сёла и увидеть 5 белокаменных храмов из 7 сохранившихся в России
Вы увидите белоснежные соборы Владимира, а в посёлке Боголюбово полюбуетесь одной из самых красивых церквей в России — Покрова на Нерли.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владимир, центр города, 10:00Завершение: Суздаль, около 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.