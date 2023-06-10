Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль

Посетить древние города и сёла и увидеть 5 белокаменных храмов из 7 сохранившихся в России

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 2 дня вы сможете погрузиться в мир русских древностей и насладиться спокойной и умиротворяющей атмосферой живописных старинных городов. Прогуляемся по Суздалю, словно сошедшему с открытки, осмотрим его тысячелетний кремль.

Вы увидите белоснежные соборы Владимира, а в посёлке Боголюбово полюбуетесь одной из самых красивых церквей в России — Покрова на Нерли.
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Белокаменная Русь: Владимир, Боголюбово, Кидекша, Суздаль
Ближайшие даты:
10
июн
24
июн
15
июл
29
июл
19
авг
9
сен
30
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, центр города, 10:00
Завершение: Суздаль, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Выездные
Многодневные туры
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Владимира

Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
1 день
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, попробовать медовуху и отдохнуть от повседневных забот
Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
25 мая
27 мая
30 мая
1 июня
18 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
🚗 На машине
Авторский тур
1 день
1 отзыв
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Москва, Курский вокзал
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
10 000 за человека
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Россия, Москва
9 июня
10 авг
5 окт
24 900 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владимире
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ