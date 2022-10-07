Экскурсия по Твери

2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростовский кремль. Озеро Неро

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим.

В центре лавры – великолепный Троицкий собор.

Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30 Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:30 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

15:00 Отъезд в Ростов Великий.

16:00 Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.

Пешеходная прогулка к озеру Неро.

18:00 Отъезд в Ярославль

19:00 Размещение в гостинице «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4* / «Азимут Ярославль»4*.

19:30. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).