Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира. Вы узнаете всё самое интересное об особенностях Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуетесь фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню.
Также в программе
Кроме посещения Исторического музея и знакомства с белокаменными постройками XII столетия, вы сможете неторопливо прогуляться по пешеходной Георгиевской улице и посетить блистательную во всех смыслах музейную экспозицию «Музей хрусталя», расположенную в бывшей Троицкой церкви. Здесь вам расскажут о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем. Прогулка по городу пройдет в приятной компании с дружелюбным музейным экскурсоводом, который квалифицированно ответит на все интересующие Вас вопросы.
Организационные детали
Наш маршрут включает посещение трех экспозиций/интерьеров: Исторический музей; Успенский собор; Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков.
Очередность и комбинация показа формируется с учетом режима работы экспозиций. Возможна замена интерьера Успенского собора на осмотр интерьера Дмитриевского собора.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.