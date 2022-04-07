Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской

Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира

Индивидуальная
Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира.

Вы узнаете всё самое интересное об особенностях Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуетесь фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню.
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской
Экскурсия по историческому центру Владимира и улице Георгиевской

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический музей
  • Успенский собор
  • Троицкая церковь
  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков
  • Георгиевская улица

Об экскурсии

Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира. Вы узнаете всё самое интересное об особенностях Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуетесь фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню.

Также в программе

Кроме посещения Исторического музея и знакомства с белокаменными постройками XII столетия, вы сможете неторопливо прогуляться по пешеходной Георгиевской улице и посетить блистательную во всех смыслах музейную экспозицию «Музей хрусталя», расположенную в бывшей Троицкой церкви. Здесь вам расскажут о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем. Прогулка по городу пройдет в приятной компании с дружелюбным музейным экскурсоводом, который квалифицированно ответит на все интересующие Вас вопросы.

Организационные детали

  • Наш маршрут включает посещение трех экспозиций/интерьеров: Исторический музей; Успенский собор; Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков.
  • Очередность и комбинация показа формируется с учетом режима работы экспозиций. Возможна замена интерьера Успенского собора на осмотр интерьера Дмитриевского собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 64, Владимир
Завершение: Дворянская улица, 2, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота — 12:00, 15:00, воскресенье — 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота — 12:00, 15:00, воскресенье — 12:00

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