Об экскурсии

Экскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира. Вы узнаете всё самое интересное об особенностях Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуетесь фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню.

Также в программе

Кроме посещения Исторического музея и знакомства с белокаменными постройками XII столетия, вы сможете неторопливо прогуляться по пешеходной Георгиевской улице и посетить блистательную во всех смыслах музейную экспозицию «Музей хрусталя», расположенную в бывшей Троицкой церкви. Здесь вам расскажут о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем. Прогулка по городу пройдет в приятной компании с дружелюбным музейным экскурсоводом, который квалифицированно ответит на все интересующие Вас вопросы.

Организационные детали