Об экскурсии

В старинном здании, где на протяжении полувека располагалась водонапорная башня, для вас проводятся увлекательные экскурсии по экспозиции «Старый Владимир».

В залах трёх этажей музея воссоздана жизнь мещанского, чиновничьего, купеческого города, гордившегося первоклассной пожарной командой, превосходными ямщиками, многочисленными трактирами на Большой улице.

Во время экскурсии вы сможете преодолеть «притяжение» современной эпохи, оказаться в интерьере комнаты владимирского дворянина, церковной лавки и даже полицейского участка. Вместо объяснительных текстов – искренние, иногда ироничные и колкие выписки из газет, книг и журналов.

По винтовой лестнице вы вместе с экскурсоводом подниметесь на смотровую площадку, откуда с высоты птичьего полёта открывается захватывающая панорама исторической части древнего Владимира. Увидите маковки приходских церквей, крыши зданий губернского города, золотые купола белокаменных соборов XII века. А вдали, за рекой Клязьмой, – знаменитые муромские леса.