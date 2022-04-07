Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»

В старинном здании, где на протяжении полувека располагалась водонапорная башня, для вас проводятся увлекательные

Индивидуальная
В старинном здании, где на протяжении полувека располагалась водонапорная башня, для вас проводятся увлекательные экскурсии по экспозиции «Старый Владимир».
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»
Экскурсия в экспозиции «Старый Владимир»

Что вас ожидает 🤩

  • Водонапорная башня с экспозицией «Старый Владимир»
  • Панорамный вид со смотровой площадки

Об экскурсии

В старинном здании, где на протяжении полувека располагалась водонапорная башня, для вас проводятся увлекательные экскурсии по экспозиции «Старый Владимир».
В залах трёх этажей музея воссоздана жизнь мещанского, чиновничьего, купеческого города, гордившегося первоклассной пожарной командой, превосходными ямщиками, многочисленными трактирами на Большой улице.
Во время экскурсии вы сможете преодолеть «притяжение» современной эпохи, оказаться в интерьере комнаты владимирского дворянина, церковной лавки и даже полицейского участка. Вместо объяснительных текстов – искренние, иногда ироничные и колкие выписки из газет, книг и журналов.
По винтовой лестнице вы вместе с экскурсоводом подниметесь на смотровую площадку, откуда с высоты птичьего полёта открывается захватывающая панорама исторической части древнего Владимира. Увидите маковки приходских церквей, крыши зданий губернского города, золотые купола белокаменных соборов XII века. А вдали, за рекой Клязьмой, – знаменитые муромские леса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Место начала и завершения?
Спасская улица, 14, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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