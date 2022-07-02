Экскурсия в Гороховец «Русь купеческая»

Мы как будто попадаем из нашего шумного XXI века в заколдованный, застывший в XVII веке сказочный город

Мы как будто попадаем из нашего шумного XXI века в заколдованный, застывший в XVII веке сказочный город.

Белокаменные златоглавые церкви, белоснежные купеческие дома и резные деревянные терема со ставенками и наличниками. Ни шума, ни суеты, ни современных домов нет и в помине. Здесь живет царь Горох, варит гороховую кашу и любит повеселить заезжих гостей!
Экскурсия в Гороховец «Русь купеческая»

Что вас ожидает 🤩

  • Никольский Монастырь
  • Пужаловая Гора
  • Дом Сапожникова
  • Владения Семена Ершова

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по городу Гороховец;
  • Осмотр города начнем с самого его верха — Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. С горы открывается великолепная панорама города и реки. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
  • Дом Сапожникова;
  • Музейная экспозиция «Русское купечество: связь времен и судеб» связана с последними владельцами Дома — Сапожниковыми. Благодаря стараниям правнучек Ивана и Михаила Сапожниковых — Инны Ивановой и Галины Сапожниковой - в Дом вернулись множество бережно сохранённых семейных реликвий, среди которых особо выделяется альбом семьи Михаила Фёдоровича Сапожникова, передававшийся из поколения в поколение старшему в роду. Вы погрузитесь в быт обитателей купеческого Гороховца, увидите жизненные пути и деятельность владельцев дома — Семёна Никифоровича Ершова и Михаила Фёдоровича Сапожникова.
Анимационная программа «Во купеческой Руси прежде гостю поднеси»
Владения Семена Ершова расположены в красивейшем купеческом городе Гороховце, что раскинулся на берегу реки Клязьмы. Путь к ним начинается от резных ворот, стоящих более трехсот лет. Сразу за ними вам предстоит встретиться с гостеприимными домочадцами и принять участие в увлекательном путешествии в прошлое. Шаг за шагом дорога приводит в палаты «гостиной сотни человека торгового» — большому купеческому дому в три этажа со крыльцами высокими, да со ступенями широкими. Приветливые хозяева встречают гостей и показывают дом: сени, красную палату, комнату хозяина и хозяйки, подклет… А чтобы в памяти осталось светлое воспоминание, и было оно живо долгие годы, каждый гость в дар грамоту получает, да пером гусиным ее заполняет.

Дом Морозовых

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Деревянный сказочный теремок Морозова, в облике которого сочетаются формы модерна и русского стиля построен в начале XX в. Главный фасад дома богато украшен деревянными резными элементами. Не менее нарядными выглядят интерьеры дома, где полностью сохранены изначальная планировка, несколько кафельных печей с декором в стиле модерн, двери, лепные потолочные карнизы. В одном из помещений уцелел витраж с цветными стеклами. здесь мы побываем в удивительной экспозиции «Марфа Посадница». Экскурсия посвящена редкой забытой профессии крестьян-отходников, представители которой оставили яркий след в истории России в виде сохранившихся до настоящего времени сооружений: баржи, башни, мосты.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Гороховце. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в Гороховце.

Воскресенье в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание автобусом тур-класса (при выборе этого варианта)
Что не входит
  • Дом купца Морозова, в гостях у Марфы Посадницы — 600 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
ул. Дворянская д. 4, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что можно заказать экскурсию без трансфера
  • Которая будет начинаться непосредственно в Гороховце. Куда вы
  • Соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00
  • Встреча в Гороховце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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