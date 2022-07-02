Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия по городу Гороховец;

Осмотр города начнем с самого его верха — Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. С горы открывается великолепная панорама города и реки. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

Дом Сапожникова;

Музейная экспозиция «Русское купечество: связь времен и судеб» связана с последними владельцами Дома — Сапожниковыми. Благодаря стараниям правнучек Ивана и Михаила Сапожниковых — Инны Ивановой и Галины Сапожниковой - в Дом вернулись множество бережно сохранённых семейных реликвий, среди которых особо выделяется альбом семьи Михаила Фёдоровича Сапожникова, передававшийся из поколения в поколение старшему в роду. Вы погрузитесь в быт обитателей купеческого Гороховца, увидите жизненные пути и деятельность владельцев дома — Семёна Никифоровича Ершова и Михаила Фёдоровича Сапожникова.

Анимационная программа «Во купеческой Руси прежде гостю поднеси»

Владения Семена Ершова расположены в красивейшем купеческом городе Гороховце, что раскинулся на берегу реки Клязьмы. Путь к ним начинается от резных ворот, стоящих более трехсот лет. Сразу за ними вам предстоит встретиться с гостеприимными домочадцами и принять участие в увлекательном путешествии в прошлое. Шаг за шагом дорога приводит в палаты «гостиной сотни человека торгового» — большому купеческому дому в три этажа со крыльцами высокими, да со ступенями широкими. Приветливые хозяева встречают гостей и показывают дом: сени, красную палату, комнату хозяина и хозяйки, подклет… А чтобы в памяти осталось светлое воспоминание, и было оно живо долгие годы, каждый гость в дар грамоту получает, да пером гусиным ее заполняет.

Дом Морозовых

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Деревянный сказочный теремок Морозова, в облике которого сочетаются формы модерна и русского стиля построен в начале XX в. Главный фасад дома богато украшен деревянными резными элементами. Не менее нарядными выглядят интерьеры дома, где полностью сохранены изначальная планировка, несколько кафельных печей с декором в стиле модерн, двери, лепные потолочные карнизы. В одном из помещений уцелел витраж с цветными стеклами. здесь мы побываем в удивительной экспозиции «Марфа Посадница». Экскурсия посвящена редкой забытой профессии крестьян-отходников, представители которой оставили яркий след в истории России в виде сохранившихся до настоящего времени сооружений: баржи, башни, мосты.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Гороховце. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в Гороховце.