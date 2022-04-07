Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века – «патриархе» русской истории и культуры – это путешествие во времени и пространстве. Построенный «мастерами из всех земель», главный храм Владимиро-Суздальской Руси необыкновенно интересен, прежде всего, как архитектурное творение.
Ваш гид – «проводник» в прошлое – объяснит, как и почему менялся облик храма ещё в домонгольскую эпоху. Вы откроете для себя великие смыслы настенной росписи времени князя Андрея Боголюбского, узнаете, что означает выражение «храм в храме». В центральном пространстве собора, подняв голову, вы увидите уникальные фрески «Страшный суд», «Шествие праведных в рай», «Лоно Авраамово» великого русского изографа Андрея Рублёва «со товарищи».
Во время экскурсии наши туристы, несомненно, восхитятся великолепным иконостасом XVIII века в стиле барокко. В соборе сможете отдать почести русским святым подвижникам – Андрею Боголюбскому, Александру Невскому, Георгию Всеволодовичу, жертвам монгольского вторжения.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения?
Большая Московская улица, 56, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
ВСМЗ — ваш гид во Владимире
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