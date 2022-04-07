Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора

Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века - «патриархе» русской истории

Мини-группа
Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века – «патриархе» русской истории и культуры – это путешествие во времени и пространстве.

Построенный «мастерами из всех земель», главный храм Владимиро-Суздальской Руси необыкновенно интересен, прежде всего, как архитектурное творение.
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора

Об экскурсии

Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века – «патриархе» русской истории и культуры – это путешествие во времени и пространстве. Построенный «мастерами из всех земель», главный храм Владимиро-Суздальской Руси необыкновенно интересен, прежде всего, как архитектурное творение.
Ваш гид – «проводник» в прошлое – объяснит, как и почему менялся облик храма ещё в домонгольскую эпоху. Вы откроете для себя великие смыслы настенной росписи времени князя Андрея Боголюбского, узнаете, что означает выражение «храм в храме». В центральном пространстве собора, подняв голову, вы увидите уникальные фрески «Страшный суд», «Шествие праведных в рай», «Лоно Авраамово» великого русского изографа Андрея Рублёва «со товарищи».
Во время экскурсии наши туристы, несомненно, восхитятся великолепным иконостасом XVIII века в стиле барокко. В соборе сможете отдать почести русским святым подвижникам – Андрею Боголюбскому, Александру Невскому, Георгию Всеволодовичу, жертвам монгольского вторжения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения?
Большая Московская улица, 56, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

👥Групповые🚶Пешеходные🏛История и архитектураУспенский собор🗽ДостопримечательностиСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмыКафедральный собор

Еще несколько похожих предложений во Владимире

Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Марина
Нет отзывов
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм
1 550 за 1 человека
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.9
22 отзыва
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
Экскурсия начнётся во Владимире, вы увидите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал
от 6 500 за 1-5 чел.
Владимир - первая столица России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Владимир - первая столица России
Владимир - город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия
от 3 000 за 1-5 чел.
Древний Владимир - путь сквозь века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лариса
4.8
34 отзыва
Древний Владимир - путь сквозь века
Еще несколько веков назад Владимир был столицей княжества
от 2 400 за 1 человека
Владимир - средневековая столица Руси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
40 отзывов
Владимир - средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
7 150 за 1-5 чел.
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Марина
5
4 отзыва
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Владимир - один из городов Золотого кольца
1 100 за 1 человека
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
7 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
12 800 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Николай
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру
Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом
2 400 за 1-5 чел.
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
4 часа
Индивидуальная
Марина
5
14 отзывов
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
7 000 за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово
от 7 000 за 1-5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.8
43 отзыва
Древний Владимир: к истокам истории
Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского
3 200 за 1-2 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
4.8
153 отзыва
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
3 600 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ