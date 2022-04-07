Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Об экскурсии

Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века – «патриархе» русской истории и культуры – это путешествие во времени и пространстве. Построенный «мастерами из всех земель», главный храм Владимиро-Суздальской Руси необыкновенно интересен, прежде всего, как архитектурное творение.

Ваш гид – «проводник» в прошлое – объяснит, как и почему менялся облик храма ещё в домонгольскую эпоху. Вы откроете для себя великие смыслы настенной росписи времени князя Андрея Боголюбского, узнаете, что означает выражение «храм в храме». В центральном пространстве собора, подняв голову, вы увидите уникальные фрески «Страшный суд», «Шествие праведных в рай», «Лоно Авраамово» великого русского изографа Андрея Рублёва «со товарищи».

Во время экскурсии наши туристы, несомненно, восхитятся великолепным иконостасом XVIII века в стиле барокко. В соборе сможете отдать почести русским святым подвижникам – Андрею Боголюбскому, Александру Невскому, Георгию Всеволодовичу, жертвам монгольского вторжения.