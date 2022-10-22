Приглашаем в увлекательное путешествие по историческому центру Владимира.

Вы увидите всемирно известные шедевры белокаменного зодчества: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы и многое многое другое.

Золотые ворота — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завораживает и напоминает нам о долгой истории России. Они стали настоящим символом Владимира. Когда-то ворота были покрыты листами золоченой меди, отсюда и происходит их название.

Два символа Владимира

Успенский и Дмитриевский соборы, вам не нужно долго о них рассказывать. Это еще два символа Владимира. Настоящее лицо города! Успенский собор — выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Дмитриевский собор — царственный классический крестово-купольный трехапсидный храм. Он так же внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.