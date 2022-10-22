Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческому центру Владимира.
Вы увидите всемирно известные шедевры белокаменного зодчества: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы и многое многое другое.
Золотые ворота — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завораживает и напоминает нам о долгой истории России. Они стали настоящим символом Владимира. Когда-то ворота были покрыты листами золоченой меди, отсюда и происходит их название.
Два символа Владимира
Успенский и Дмитриевский соборы, вам не нужно долго о них рассказывать. Это еще два символа Владимира. Настоящее лицо города! Успенский собор — выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Дмитриевский собор — царственный классический крестово-купольный трехапсидный храм. Он так же внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ежедневно с 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 2
Завершение: Владимир, ул. Большая Московская, 60
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира