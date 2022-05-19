Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»

Маршрут подготовлен музеем-заповедником в год памяти великого русского полководца

Маршрут подготовлен музеем-заповедником в год памяти великого русского полководца и правителя — князя Александра Ярославовича Невского.
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»
Пешеходная экскурсия «По следам Александра Невского»

Что вас ожидает 🤩

  • Золотые ворота
  • Улица Георгиевская
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Богородице-Рождественский монастырь
  • Исторический музей

Об экскурсии

От Золотых ворот, под аркой которых торжественно въезжал в город Александр Невский, мы проходим через некогда аристократическую часть нашего города по улице Георгиевской. Здесь когда-то стояли княжеские резиденции. В главном владимирском храме — Успенском соборе — князь бывал на службе, здесь же хранится частица его мощей. Величественный Дмитриевский собор, построенный его дедом, служил домовой церковью владимирских князей.
Заканчивается экскурсия на территории действующего Богородице-Рождественского монастыря, там князь был погребен в 1263 году.
Экскурсия также включает посещение первого этажа Исторического музея, затрагивает древнерусский период и знакомит с предметами, имеющими непосредственное отношение к Александру Невскому.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Исторический музей (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 43, Владимир
Завершение: Богородице-Рождественский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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