От Золотых ворот, под аркой которых торжественно въезжал в город Александр Невский, мы проходим через некогда аристократическую часть нашего города по улице Георгиевской. Здесь когда-то стояли княжеские резиденции. В главном владимирском храме — Успенском соборе — князь бывал на службе, здесь же хранится частица его мощей. Величественный Дмитриевский собор, построенный его дедом, служил домовой церковью владимирских князей.
Заканчивается экскурсия на территории действующего Богородице-Рождественского монастыря, там князь был погребен в 1263 году.
Экскурсия также включает посещение первого этажа Исторического музея, затрагивает древнерусский период и знакомит с предметами, имеющими непосредственное отношение к Александру Невскому.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в Исторический музей (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 43, Владимир
Завершение: Богородице-Рождественский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВСМЗ — ваш гид во Владимире
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них