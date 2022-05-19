Об экскурсии

От Золотых ворот, под аркой которых торжественно въезжал в город Александр Невский, мы проходим через некогда аристократическую часть нашего города по улице Георгиевской. Здесь когда-то стояли княжеские резиденции. В главном владимирском храме — Успенском соборе — князь бывал на службе, здесь же хранится частица его мощей. Величественный Дмитриевский собор, построенный его дедом, служил домовой церковью владимирских князей.

Заканчивается экскурсия на территории действующего Богородице-Рождественского монастыря, там князь был погребен в 1263 году.

Экскурсия также включает посещение первого этажа Исторического музея, затрагивает древнерусский период и знакомит с предметами, имеющими непосредственное отношение к Александру Невскому.