По следам Андрея Боголюбского

По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского
По следам Андрея Боголюбского

Что вы увидите 🤩

  • г. Владимир
  • Успенский кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Присутственные места (ныне Владимиро-Суздальский музей-заповедник)
  • Золотые ворота
  • церковь Покрова-на- Нерли
Автомобильно-пешеходная поездка в город Владимир, на исторические земли Северо-Восточной Руси, средневекового государства XII-XIV вв. В это время Владимирская земля была центром России, своим могуществом она была обязана князю Андрею Боголюбскому, который основал под Владимиром свою княжескую резиденцию. С той поры до нас дошли изумительные памятники белокаменного зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы, которые восхищают фресками Андрея Рублева и необычной тонкой резьбой, они внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от палат Андрея Боголюбского сохранился еще один шедевр древнерусской архитектуры XII в. - церковь Покрова-на- Нерли, также поражающая своей изысканной резьбой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспортные расходы
Что не входит
  • личные траты
Место начала и завершения
м. Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, с 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно, с 09:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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