Автомобильно-пешеходная поездка в город Владимир, на исторические земли Северо-Восточной Руси, средневекового государства XII-XIV вв. В это время Владимирская земля была центром России, своим могуществом она была обязана князю Андрею Боголюбскому, который основал под Владимиром свою княжескую резиденцию. С той поры до нас дошли изумительные памятники белокаменного зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы, которые восхищают фресками Андрея Рублева и необычной тонкой резьбой, они внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от палат Андрея Боголюбского сохранился еще один шедевр древнерусской архитектуры XII в. - церковь Покрова-на- Нерли, также поражающая своей изысканной резьбой.