Прогулка по древнему граду Боголюбово

В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и...

5
11 отзывов
В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и легенд.

Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли.

Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово
Прогулка по древнему граду Боголюбово

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Боголюбский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Древнюю реку Нерль
  • Боголюбовский луг
Об экскурсии
В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и легенд. Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли, воспетая не одним поколением, навсегда останется в Вашем сердце. Белокаменная жемчужина расположена в живописнейших заливных лугах. Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.
В тёплое время года (до конца октября) за дополнительную плату мы также можем организовать лодочную прогулку к месту слияния двух рек Клязьмы и Нерли, где некогда была таможня благоверного князя Андрея Боголюбского, а также посетить уникальные смотровые площадки с воды.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Экскурсия в Боголюбово
4 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: посёлок Боголюбово, ул. Ленина 47
Завершение: Посёлок Боголюбово, ул. Вокзальная, 6.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Дарья В.
Дарья В.
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Дарья В. проводит ещё 1 экскурсию

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