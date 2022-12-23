по пятницам в 9.00

Живописное и старинное село Боголюбово

Село расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы. В 1158 году, здесь была основана княжеская резиденция Андрея Боголюбского, которая хранит всемирно известные памятники архитектуры. Это великолепный собор Рождества Богородицы, который летописцы сравнивают с храмами Соломона. Облик церкви Покрова-на-Нерли известен всему миру, она по праву считается жемчужиной древне-русской архитектуры, одной из самых красивых в России. Дорога к храму – это небольшое паломничество. Из экскурсии Вы узнаете историю создания храма, почувствуете высокую духовность и чистоту. Вы посетите уникальные белокаменные памятники архитектуры XII века, внесенные в список ЮНЕСКО.

Владимир

Вы увидите символ старого города – памятник Владимирской Вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде нужно потереть его нос и лысину – для крепкого здоровья. . На Соборной площади мы посетим Успенский собор – уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева – с посещением, Дмитриевский собор – великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Заглянем в гости к Бабе-яге, которая проведет нам дегустацию Владимирских наливок