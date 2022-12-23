по пятницам в 9.00

Русь Великокняжеская

Мы познакомимся со средневековой столицей Руси

Мы познакомимся со средневековой столицей Руси — городом Владимир, а также побываем в резиденции могущественного правителя этой земли — Андрея Боголюбского — в Боголюбово.

В ходе экскурсии мы посетим один из самых аутентичных древнерусских городов — Суздаль, прогуляемся по старинным улицам и узнаем о великой истории этих мест язьях Владимирских, белокаменных шедевров и земли русской.
Русь Великокняжеская
Русь Великокняжеская
Русь Великокняжеская
Русь Великокняжеская
Русь Великокняжеская
Русь Великокняжеская
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
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Описание

Живописное и старинное село Боголюбово

Село расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы. В 1158 году, здесь была основана княжеская резиденция Андрея Боголюбского, которая хранит всемирно известные памятники архитектуры. Это великолепный собор Рождества Богородицы, который летописцы сравнивают с храмами Соломона. Облик церкви Покрова-на-Нерли известен всему миру, она по праву считается жемчужиной древне-русской архитектуры, одной из самых красивых в России. Дорога к храму – это небольшое паломничество. Из экскурсии Вы узнаете историю создания храма, почувствуете высокую духовность и чистоту. Вы посетите уникальные белокаменные памятники архитектуры XII века, внесенные в список ЮНЕСКО.

Владимир

Вы увидите символ старого города – памятник Владимирской Вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде нужно потереть его нос и лысину – для крепкого здоровья. . На Соборной площади мы посетим Успенский собор – уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева – с посещением, Дмитриевский собор – великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Заглянем в гости к Бабе-яге, которая проведет нам дегустацию Владимирских наливок

по пятницам в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Успенский собор
  • Дегустация Владимирских наливок
  • Колесо обозрения «Небо 33»‎
Что не входит
  • Транспорт — 700 р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дворянская, 4, Владимир
Завершение: Золотые ворота, г. Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 9.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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