4 отзыва оставили туристы

Самое-самое во Владимире Вы увидите все знаковые достопримечательности 🏛️ города: Золотые ворота, древние Успенский и Дмитриевский соборы и краснокаменные здания Думы, Исторического музея и родильного приюта губернских времен. А я расскажу о древних владимирских князьях, периоде монголо-татарского нашествия и творивших здесь иконописцах — Андрее Рублеве и его ученике Данииле Черном.
Владимирские секреты На пешеходной Георгиевской улице вы расшифруете главные символы Владимира, раскроете историю 📖 Георгиевской и Спасской церквей и узнаете, при каких обстоятельствах в самом сердце города появилась первая губернская аптека. А также выясните, что за «Три дурака» увековечены на центральной площади и чей монумент располагался на месте памятника Ленину.
Организационные детали
Если вы решите осмотреть музеи 🖼 и соборы изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно
По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ церковь ⛪ Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского в селе Боголюбово (20 минут на автобусе). Доплата составит 500 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 на остановке Золотые ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елизавета. Как коренной житель Владимира и профессиональный работник сферы туризма, я собрала множество интересных фактов, историй и легенд, связанных с городом. Моя задача — превратить свой запас знаний о городе в ваше увлекательное приключение. С нетерпением жду нашей встречи!
Если вы первый раз приезжаете в город Владимир, если уроки истории в средней школе подзабылись за давностью лет, эта экскурсия для вас) Елизавета не жалеет времени и сил, чтобы показать самые знаковые места родного города. Рассказ не перегружен, язык живой и легкий. Отдельное спасибо, что нас с подругой не бросили, дождались и скорректировали время экскурсии из-за трудностей нашей дороги во Владимир. Даже испортившаяся погода не стала помехой. Что хочется пожелать - побольше уверенности в себе, своих знаниях и своих возможностях)
Наталья
10 октября 2020
Вчера я решила познакомиться с городом Владимиром. И не разочаровалась в нем. благодаря прекрасному гиду Елизавете. Вместо заявленных 1. 5 часов экскурсия продолжалась 3 часа за символическую плату - 800 р. Елизавета - эрудированный в вопросах истории и культуры человек. Прекрасно чувствуют аудиторию, умеет общаться, обстоятельно отвечает на вопросы. Она сумела нам дать почувствовать атмосферу города, пронизанного историей. Думаю. после такого яркого первого знакомства, я еще не раз вернусь сюда. Я впервые пользовалась услугами трипстера., и первый опыт считаю удачным.
Евгения
4 октября 2020
Очень понравилась экскурсия Елизаветы! Интересно, увлекательно, хорошее знание города и истории. Экскурсия вместо заявленных 1. 5 часа длилась 3ч. Нам не только интересно изложили про жизнь города Владимир, но и посоветовали места куда ещё съездить и сходить рядом с городом. Всем советую!!
Ольга
28 сентября 2020
Знакомство с городом Владимир прошло замечательно. Гид встретила нас на ж/д вокзале и нам не пришлось бегать с картой и искать место встречи. Во время экскурсии мы узнали версии возникновения города, много других интересных фактов. Осмотрели все основные достопримечательности и смотровые площадки. Уделенные нам три часа (вместо 1, 5 заявленных) пролетели незаметно. Мы рады, что посетили Владимир и обязательно вернемся, чтобы более подробно его осмотреть.