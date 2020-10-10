4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое во Владимире

Вы увидите все знаковые достопримечательности 🏛️ города: Золотые ворота, древние Успенский и Дмитриевский соборы и краснокаменные здания Думы, Исторического музея и родильного приюта губернских времен. А я расскажу о древних владимирских князьях, периоде монголо-татарского нашествия и творивших здесь иконописцах — Андрее Рублеве и его ученике Данииле Черном.

Владимирские секреты

На пешеходной Георгиевской улице вы расшифруете главные символы Владимира, раскроете историю 📖 Георгиевской и Спасской церквей и узнаете, при каких обстоятельствах в самом сердце города появилась первая губернская аптека. А также выясните, что за «Три дурака» увековечены на центральной площади и чей монумент располагался на месте памятника Ленину.

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