Владимир — сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание. Вы познакомитесь с главным культурным достоянием и узнаете все секреты древней столицы. А их немало, поверьте! Вместе попробуем разгадать загадки и парадоксы истории и поймем, как Владимир соотносится с современной жизнью. Как культуролог я также обращаю большое внимание своих экскурсантов на культурные символы города и их влияние на повседневность горожан.

Подробнее об экскурсии

Владимир поистине удивительный город, который не зря входит в число восьми городов Золотого кольца России! Он хранит немало тайн и любопытных сюрпризов, которые привлекают тысячи туристов. В ходе нашей прогулки вы увидите главные архитектурно-исторические памятники Владимира, прежде всего шедевры древнерусского зодчества, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский и Дмитровский соборы XII века, а также крепостные Золотые ворота. Вы пройдетесь по атмосферным старинным улочкам города, увидите колоритные исторические здания, узнаете много интересных фактов из истории города, побываете в сувенирных лавочках и просто насладитесь волшебной атмосферой этого гостеприимного и спокойного города.