Владимир - город с особой атмосферой

Владимир - сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание

5
9 отзывов
Владимир — сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание.

Вы познакомитесь с главным культурным достоянием и узнаете все секреты древней столицы.

А их немало, поверьте! Вместе попробуем разгадать загадки и парадоксы истории и поймем, как Владимир соотносится с современной жизнью.

Как культуролог я также обращаю большое внимание своих экскурсантов на культурные символы города и их влияние на повседневность горожан.
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - город с особой атмосферой
Владимир - город с особой атмосферой

Что вы увидите 🤩

  • Успенский и Дмитровский соборы XII века
  • Золотые ворота
  • Владимирский областной академический Театр драмы
  • Церковь Троицы Живоначальной
  • Исторический центр города
  • Сувенирные лавки
Владимир — сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание. Вы познакомитесь с главным культурным достоянием и узнаете все секреты древней столицы. А их немало, поверьте! Вместе попробуем разгадать загадки и парадоксы истории и поймем, как Владимир соотносится с современной жизнью. Как культуролог я также обращаю большое внимание своих экскурсантов на культурные символы города и их влияние на повседневность горожан.
Подробнее об экскурсии
Владимир поистине удивительный город, который не зря входит в число восьми городов Золотого кольца России! Он хранит немало тайн и любопытных сюрпризов, которые привлекают тысячи туристов. В ходе нашей прогулки вы увидите главные архитектурно-исторические памятники Владимира, прежде всего шедевры древнерусского зодчества, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский и Дмитровский соборы XII века, а также крепостные Золотые ворота. Вы пройдетесь по атмосферным старинным улочкам города, увидите колоритные исторические здания, узнаете много интересных фактов из истории города, побываете в сувенирных лавочках и просто насладитесь волшебной атмосферой этого гостеприимного и спокойного города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
Где начинаем и завершаем
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Дарья В.
Дарья В.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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