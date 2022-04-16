Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора

Составить первое впечатление о городе, открыть его секреты и изучить уникальный храм

Групповая
Пять смотровых площадок, три памятника ЮНЕСКО 12 века, самая знаменитая вишня России и легендарный Рублев — с таким самобытным городом вы познакомитесь на экскурсии.

Гуляя по уютным улочкам, ощутите русский дух и увидите древние памятники.

Полюбуетесь видами, резьбой и фресками соборов.

Изучите реликвии, вспомните выдающихся людей и оцените местное варенье.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке;
  • Посмотрите, для чего местные ребятишки приспособили древние крепостные валы;
  • Заглянете во «Владимирский малый Петергоф»;
  • На Спасской улице познакомитесь с котом-баюном и услышите о скандальной женитьбе Герцена во Владимире;
  • Прогуляетесь по самому популярному променаду в городе, потрете нос шалопаю и встретите местных кузнецов;

Визуальные впечатления дополнит дегустация. Вы попробуете наше фирменное вишневое варенье и запьете его иван-чаем с вишневым листом, а я расскажу историю владимирской вишни и покровского пряника.

Любопытные хроники

За время экскурсии вы проследите путь Владимира, который помнит много необычных событий. Узнаете, как из города ремесленников и мелких торговцев за 17 лет выросла вторая столица Руси. Как выглядел княжий двор Юрия Долгорукого и его детей. Против какого секретного орудия в 13 веке не устояли городские стены. За какими реликвиями во Владимир приезжал Петр I и что остановило Екатерину II при въезде в город.

Успенский собор снаружи и внутри

В нашем маршруте Соборная площадь с двумя шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Дмитриевским и Успенским соборами. Второму из из них уделим особое внимание. В Успенском соборе вас ждет кладезь реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, единственные сохранившиеся фрески преподобного Рублева и золотой иконостас времен Екатерины II.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км, по пути будет возможность погреться в помещении
  • Дегустация и билет в Успенский собор включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеЗолотые ворота🗽ДостопримечательностиУспенский соборСмотровые площадкиДмитриевский соборСоборная площадь🍤ГастрономическиеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмыДегустационные туры

Еще несколько похожих предложений во Владимире

Обзорная экскурсия по Владимиру
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Николай
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру
Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом
2 400 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
2 часа
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
от 3 125 за 1-5 чел.
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
ВСМЗ
Нет отзывов
Экскурсия в интерьере Успенского кафедрального собора
Экскурсия в белокаменном Успенском соборе XII века - «патриархе» русской истории
700 за 1 человека
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Марина
5
4 отзыва
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Владимир - один из городов Золотого кольца
1 100 за 1 человека
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.6
12 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Вас ждёт насыщенное знакомство с историей Владимира: посещение самых значимых музеев города
от 6 500 за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
Во время экскурсии по центру Владимира посетители узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры
от 3 750 за 1-5 чел.
Владимир - первая столица России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Владимир - первая столица России
Владимир - город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия
от 3 000 за 1-5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.9
22 отзыва
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
Экскурсия начнётся во Владимире, вы увидите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал
от 6 500 за 1-5 чел.
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Марина
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города
7 000 за 1-5 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города
от 4 500 за 1-10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
40 отзывов
Владимир - средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
7 150 за 1-5 чел.
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.7
14 отзывов
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России
от 4 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ