Визуальные впечатления дополнит дегустация. Вы попробуете наше фирменное вишневое варенье и запьете его иван-чаем с вишневым листом, а я расскажу историю владимирской вишни и покровского пряника.
За время экскурсии вы проследите путь Владимира, который помнит много необычных событий. Узнаете, как из города ремесленников и мелких торговцев за 17 лет выросла вторая столица Руси. Как выглядел княжий двор Юрия Долгорукого и его детей. Против какого секретного орудия в 13 веке не устояли городские стены. За какими реликвиями во Владимир приезжал Петр I и что остановило Екатерину II при въезде в город.
В нашем маршруте Соборная площадь с двумя шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Дмитриевским и Успенским соборами. Второму из из них уделим особое внимание. В Успенском соборе вас ждет кладезь реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, единственные сохранившиеся фрески преподобного Рублева и золотой иконостас времен Екатерины II.