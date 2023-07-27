Владимир и Боголюбово когда-то были истоками Российского государства. Приглашаю вас посетить ключевые локации и познакомиться с их историей.
Вы увидите Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Вы увидите Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
К началу времен Российского государства Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово. Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский. При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией. Экскурсию откроют Золотые ворота — белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века. Мы прогуляемся по владимирскому Арбату — Георгиевской улице, любуясь видами со смотровых площадок. Наш путь приведет к Соборной площади — центральной городской площади Владимира. Заглянем в парк Пушкина, любимое место отдыха владимирцев с памятником князю-основателю. Мы узнаем, почему Успенский собор долго являлся главным храмом на Руси, и восхитимся резьбой на фасадах Дмитриевского собора. После мы отправимся в Боголюбово. Здесь нас ожидает древняя обитель — Свято-Боголюбский женский монастырь. Когда-то он был резиденцией Андрея Боголюбского. Здесь до сих пор сохранились остатки белокаменного дворца. Завершим нашу экскурсию прогулкой по заповедному Боголюбовскому лугу и храмом Покрова на Нерли — объект всемирного наследния ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых храмов Владимира. Важная информация: Обратите внимание, что прогулка состоится в рамках обзорной экскурсии!
Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Пешеходная Георгиевская улица
- Соборная площадь
- Парк Пушкина
- Успенский собор
- Парк Липки
- Дмитриевский собор
- Свято-Боголюбский женский монастырь
- Остатки дворца князя Андрея Боголюбского
- Заповедный Боголюбовский луг
- Храм Покрова на Нерли
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Переезд из Владимира до Боголюбово на такси
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Дворянская улица, 4
Завершение: Пос. Боголюбово, Вокзальная улица, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- После бронирования свяжитесь с гидом для уточнения деталей
- Экскурсия в Боголюбове - пешеходная. Расстояние до церкви Покрова на Нерли - около 1,5 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pereverzeva
27 июл 2023
Экскурсия очень понравилась. Интересные факты, связанность и логичность повествования, большое спасибо гиду!
Е
Елена
8 июн 2023
Экскурсия в целом неплохая. Для меня было информации не очень много. Не на все вопросы гид смог ответить. Но в целом норм.
Ф
Федор
12 апр 2023
Очень интересная экскурсия. Гид грамотно подает информацию. Высокая компетенция. Здорово! Чистая речь, воспитанный. Все было замечательно!
А
Андрей
17 мар 2023
Интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод Алексей отлично знает историю своего города и умеет увлечь знаниями.
Д
Диана
14 мая 2022
Экскурсию проводил гид Алексей. Всё очень понравилось. Живо, увлекательно, интересная подача материала, факты, о которых не прочтешь в школьных учебниках, альтернативные точки зрения. Время пролетело очень быстро. Осталась масса приятных воспоминаний об этом чудесном крае. Рекомендую!
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