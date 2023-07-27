Описание экскурсии

К началу времен Российского государства Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово. Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский. При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией. Экскурсию откроют Золотые ворота — белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века. Мы прогуляемся по владимирскому Арбату — Георгиевской улице, любуясь видами со смотровых площадок. Наш путь приведет к Соборной площади — центральной городской площади Владимира. Заглянем в парк Пушкина, любимое место отдыха владимирцев с памятником князю-основателю. Мы узнаем, почему Успенский собор долго являлся главным храмом на Руси, и восхитимся резьбой на фасадах Дмитриевского собора. После мы отправимся в Боголюбово. Здесь нас ожидает древняя обитель — Свято-Боголюбский женский монастырь. Когда-то он был резиденцией Андрея Боголюбского. Здесь до сих пор сохранились остатки белокаменного дворца. Завершим нашу экскурсию прогулкой по заповедному Боголюбовскому лугу и храмом Покрова на Нерли — объект всемирного наследния ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых храмов Владимира. Важная информация: Обратите внимание, что прогулка состоится в рамках обзорной экскурсии!