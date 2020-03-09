12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города

Мария
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Мария – представитель гидов
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам.

А рассказы о великих князьях Владимира и  древней истории Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Что вас ожидает

Жемчужины русского храмового зодчества
Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира
Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

Организационные детали

  • По желанию возможно добавить в программу экскурсии посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь Покрова на Нерли) — входные билеты приобретаются дополнительно.
  • Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников.
  • Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси (ориентировочно 500 рублей туда-обратно).
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Уважаемые, друзья-путешественники! мы путешествуем по городам России группой из 6 человек и всегда пользуемся услугами Трипстер при выборе экскурсовода. В этот раз наш замечательный гтд Мария провела с нами целый день - 7 марта 2020 года. Необычная и интересная матера ведения самой экскурсии с рассказами и загадками завлекла нас. Мы с восхищением слушали историю Соборов Владимира, с сочувствием - о жизни Андрея Боголюбского и его замке. Отдельное спасибо Марие за "дорогу в храм Покрова на Нерли". СПАСИБО!
6 ноября 2019
Нам очень понравилась Мария , можно отметить хорошее знание истории города , нестандартный подход к изложению материала ,интеллигентность , коммуникабельность ,единственное , что хотелось бы пожелать Марии, не позволять экскурсантам сбивать себя с ритма и затягивать время .
25 августа 2019
Пользовались услугами Марии в августе 2019 г.: брали 2 экскурсии: одна по Суздалю, на следующий день - Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах. Надо отметить, что цена на услуги данного гида существенно выше рынка, но большое количество положительных отзывов и очень красочное описание экскурсии на странице перевесило в пользу Марии.
По результатам: впечатление от обеих экскурсий неоднозначное, мне не хватило исторических сведений, более структурного изложения материала и желания гида рассказать больше о своем родном городе, чем прописано в базовом путеводителе.
ПС: в Суздале не рекомендую разрекламированный Марией ресторан Графин
13 августа 2019
Вечер добрый всем!
С приветом из Новосибирска Татьяна!
Хочу выразить большую благодарность за проведенную экскурсию по Боголюбово и Суздалю экскурсоводу Анастасии (дочери Марии), которая провела для меня индивидуальную экскурсию. Так получилось, что Мария заболела, и по нашей обоюдной договоренности экскурсию провела для меня её дочь, Анастасия.
Это была не просто экскурсия, не просто повествование, рассказ о всём, что я увидела воочию, это был ДИАЛОГ!!! Конечно, я в этом диалоге была как малый ребёнок, но.... Анастасия настолько живёт своим краем, любит его, знает всю глубину истории своего края - это и Боголюбово, и храм Покрова на Нерли, и Суздаль с его потрясающим Кремлем,с его улочками... это и исторические персонажи - и Андрей Боголюбский, и Александр Невский...Всего не перечислишь, что я увидела и узнала об этих потрясающих местах, настоящих "жемчужинах"! Это всё нужно услышать, увидеть, прочувствовать каждой "клеточкой"!
Настя потрясающе справилась с этим, от всей души, от всего сердца - СПАСИБО - Насте и её маме, Марии, которая также сопровождала меня с самых первых минут, как только я зарегистрировалась и, практически, всю экскурсию сопровождала!!!
Я рекомендую всем, кто хочет узнать настоящий Суздаль, его историю, увидеть своими глазами храм Покрова на Нерли, прикоснуться к нему своим сердцем, кто любит нашу историю, любит путешествовать по святым, заповедным местам - обращаться именно к ним!
И, надеюсь, что я еще смогу приехать вновь в Суздаль, и пройти с Настей и Марией по этим улочкам и побывать во Владимире -моё здоровье подвело в этот раз меня, но я не теряю надежды на встречу! СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!!!
И большое спасибо команде Трипстера, благодаря которой я познакомилась с потрясающими людьми и Суздалем!
С любовью и уважением, Масленицына Татьяна, г. Новосибирск, 13.08.2019
20 июня 2019
Экскурсия очень понравилась.
10 июня 2019
Экскурсия с Марией нам очень понравилась. Много интересных исторических фактов. Это был не просто монолог гида, но и более глубокое обсуждение интересующих нас исторических моментов. С нами были дети, им тоже было интересно на экскурсии.
21 января 2019
Отличная экскурсия, теперь хочется узнать ещё больше и больше об этих краях. Огромное спасибо
17 декабря 2018
Спасибо Марии, очень интересная экскурсия. Мы перебивали, постоянно задавали свои вопросы, причем не всегда по теме.., но Мария отважно отвечала и продолжала раскручивать клубок истории в нужном направлении.
Всем рекомендую гида Марию. Ее экскурсия будет конкретно для вас!
7 ноября 2018
В качестве первого города из Золотого кольца, с которым мы решили познакомиться, стал Владимир. И знакомство получилось просто идеальным по единодушному мнению всей нашей компании! Сложилось все: и чудесная осенняя погода, и совершенно магический город, и очень интересная экскурсия! Без профессионального сопровождения впечатление не было бы таким ярким, и мы бы не узнали столько тайн и необычных фактов без нашего гида Марии (спасибо предыдущим путешественникам за отзывы!) Несмотря на довольно насыщенную программу, 3 часа пролетели легко, познавательно и непринужденно во многом благодаря именно позитивной и комфортной атмосфере, которую создала наш гид. Однозначно рекомендуем и планируем следующую поездку - в Суздаль!
14 октября 2018
Мария организовала для нас экскурсию с гидом Юлией. Мы получили огромное удовольствие от проведённого времени в компании безусловного профессионала и просто приятного человека!
Ещё 2 отзыва

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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