Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Владимира и с комфортом размещаемся в микроавтобусе. Перед насыщенным днём плотно позавтракаем в кафе, далее отправимся к Дюкинским карьерам, расположенным на территории заказника. Когда-то здесь добывали известняк, теперь часто можно встретить альпинистов, велосипедистов и любопытных туристов. Совсем недалеко цветёт краснокнижная орхидея.

Нагулявшись, доедем до Суздаля, где заселимся в уютный деревянный гостевой дом. После ужина расслабимся в бане, пообщаемся и устроим вечер игр.