Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры

Посетить гончарный мастер-класс, увидеть, где добывали известняк, и попариться в бане

Описание
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Всего за пару дней мы насладимся природными достопримечательностями и рассмотрим самобытную архитектуру Владимирской области.

Остановимся в деревянном доме в Суздале, попаримся в бане с вениками и сделаем изделия из глины на гончарном мастер-классе. Посетим карьеры, где когда-то добывали известняк, а сейчас тренируются альпинисты и велосипедисты.

Полюбуемся ремесленным городом с высоты колокольни и узнаем, каким образом здесь сохранилось так много церквей.
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Выходные в Суздале с поездкой на Дюкинские карьеры
Ближайшие даты:
23
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.

Программа тура по дням

1 день

Дюкинские карьеры и русская баня

Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Владимира и с комфортом размещаемся в микроавтобусе. Перед насыщенным днём плотно позавтракаем в кафе, далее отправимся к Дюкинским карьерам, расположенным на территории заказника. Когда-то здесь добывали известняк, теперь часто можно встретить альпинистов, велосипедистов и любопытных туристов. Совсем недалеко цветёт краснокнижная орхидея.

Нагулявшись, доедем до Суздаля, где заселимся в уютный деревянный гостевой дом. После ужина расслабимся в бане, пообщаемся и устроим вечер игр.

Дюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баняДюкинские карьеры и русская баня
2 день

Суздаль и гончарный мастер-класс

После завтрака отправимся знакомиться с ремесленным Суздалем — увидим, как появляются на свет изделия из глины, и сами попробуем слепить шедевр. Пообедав, прогуляемся по улочкам и главным достопримечательностям города. Увидим Суздаль с высоты колокольни, рассмотрим объекты деревянного зодчества и узнаем об истории суздальских церквей. Завершим путешествие ужином в кафе.

Суздаль и гончарный мастер-классСуздаль и гончарный мастер-классСуздаль и гончарный мастер-классСуздаль и гончарный мастер-классСуздаль и гончарный мастер-классСуздаль и гончарный мастер-класс

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Владимир, ж. - д. вокзал, 08:58 (рекомендуем поезд с отправлением из Москвы с Восточного вокзала в 07:15)
Завершение: г. Владимир, ж. - д. вокзал, 20:16 (прибытие в Москву в 22:03)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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