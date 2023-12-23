Посетить гончарный мастер-класс, увидеть, где добывали известняк, и попариться в бане
Остановимся в деревянном доме в Суздале, попаримся в бане с вениками и сделаем изделия из глины на гончарном мастер-классе. Посетим карьеры, где когда-то добывали известняк, а сейчас тренируются альпинисты и велосипедисты.
Полюбуемся ремесленным городом с высоты колокольни и узнаем, каким образом здесь сохранилось так много церквей.
дек
Описание
Организационные детали
Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.
Программа тура по дням
Дюкинские карьеры и русская баня
Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Владимира и с комфортом размещаемся в микроавтобусе. Перед насыщенным днём плотно позавтракаем в кафе, далее отправимся к Дюкинским карьерам, расположенным на территории заказника. Когда-то здесь добывали известняк, теперь часто можно встретить альпинистов, велосипедистов и любопытных туристов. Совсем недалеко цветёт краснокнижная орхидея.
Нагулявшись, доедем до Суздаля, где заселимся в уютный деревянный гостевой дом. После ужина расслабимся в бане, пообщаемся и устроим вечер игр.
Суздаль и гончарный мастер-класс
После завтрака отправимся знакомиться с ремесленным Суздалем — увидим, как появляются на свет изделия из глины, и сами попробуем слепить шедевр. Пообедав, прогуляемся по улочкам и главным достопримечательностям города. Увидим Суздаль с высоты колокольни, рассмотрим объекты деревянного зодчества и узнаем об истории суздальских церквей. Завершим путешествие ужином в кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Владимир, ж. - д. вокзал, 08:58 (рекомендуем поезд с отправлением из Москвы с Восточного вокзала в 07:15)Завершение: г. Владимир, ж. - д. вокзал, 20:16 (прибытие в Москву в 22:03)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.