Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте

Изучить домонгольские шедевры изнутри и познакомиться с яркой коллекцией Музея хрусталя

Сергей
Сергей – Гид из Владимира
Прогуляться 👣 по морозному Владимиру — словно попасть в ожившую сказку прошлого.

Но не бойтесь замерзнуть, ведь большую часть экскурсии 🧭 вы проведете в помещениях.

Исследуете образцы белокаменного зодчества с ценными фресками, узнаете об алмазной грани, золотом рубине и урановом стекле в камерном Музее хрусталя.

И, конечно, пройдете по старинным улочкам центра.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 45003 825 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте

Что вас ожидает

Успенский собор
В сердце средневековой столицы ⭐️ вы посетите главный храм Северо-Восточной Руси, изучите знаменитые фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. А также увидите место, где хранятся мощи владимирских святых, «подарочный» иконостас и храм в храме.

Дмитриевский собор
Далее в программе — еще один храм домонгольского периода. Я объясню, почему он считается выдающимся памятником белокаменной резьбы, помогу отыскать на стенах Геракла, Александра Македонского и Всеволода Большое гнездо. А внутри храма даже покажу масонского пеликана!

Музей хрусталя
В небольшом, но уютном помещении с красивой подсветкой вы осмотрите редкую коллекцию стекла и хрусталя 17-21 вв. из Гусь-Хрустального. Познакомитесь с таким способом декорирования хрустальных изделий, как алмазная грань. Увидите изделия из «золотого рубина» — стекла с особым самоцветным мерцанием. А также откроете загадочную красоту уранового стекла, с которым связано немало мифов.

Кроме того, вы посетите смотровые площадки с лучшими видами города. И пройдете по владимирскому Арбату — пешеходной Георгиевской улице со старой аптекой и домом с привидениями.

Организационные детали

  • Дополнительно оплаччиваются входные билеты 🎫 в Успенский собор, Дмитриевский собор, музей 🖼 хрусталя — по 150р. /человека, дети идут бесплатно, гиду билет покупать не нужно
  • По понедельникам Успенский собор закрыт
  • Экскурсию можно совместить с поездкой в Боголюбово (~20 минут на машине) и посещением церкви Покрова на Нерли
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте
Зимний Владимир: о главном — в тепле и уюте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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