Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Успенский собор

В сердце средневековой столицы ⭐️ вы посетите главный храм Северо-Восточной Руси, изучите знаменитые фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. А также увидите место, где хранятся мощи владимирских святых, «подарочный» иконостас и храм в храме.

Дмитриевский собор

Далее в программе — еще один храм домонгольского периода. Я объясню, почему он считается выдающимся памятником белокаменной резьбы, помогу отыскать на стенах Геракла, Александра Македонского и Всеволода Большое гнездо. А внутри храма даже покажу масонского пеликана!

Музей хрусталя

В небольшом, но уютном помещении с красивой подсветкой вы осмотрите редкую коллекцию стекла и хрусталя 17-21 вв. из Гусь-Хрустального. Познакомитесь с таким способом декорирования хрустальных изделий, как алмазная грань. Увидите изделия из «золотого рубина» — стекла с особым самоцветным мерцанием. А также откроете загадочную красоту уранового стекла, с которым связано немало мифов.

Кроме того, вы посетите смотровые площадки с лучшими видами города. И пройдете по владимирскому Арбату — пешеходной Георгиевской улице со старой аптекой и домом с привидениями.

Организационные детали