06:30. Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
07:00. Отъезд в Тверь.
13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
14:00. Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
16:00. Отъезд в Сергиев-Посад.
19:00. Размещение в гостинице «Посадский» 3*.
20:30. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим.
В центре лавры – великолепный Троицкий собор.
Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.
Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.
Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.
11:00. Отъезд в Переславль-Залесский.
12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
13:30. Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.
15:00. Отъезд в Ростов Великий.
16:00. Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.
Пешеходная прогулка к озеру Неро.
18:00. Размещение в гостинице «Азимут Ростов» 3*.
19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Ярославль.
10:00. Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).
Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой.
Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… да, да… некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.
13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
14:00. Отъезд в Кострому.
15:30. Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.
Исторический центр вас поразит!
Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.
Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
18:30. Размещение в гостинице«Азимут Кострома» 3*.
19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Суздаль.
12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
13:30. Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
16:00. Отъезд во Владимир.
17:00. Экскурсия по Владимиру – древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
19:00. Размещение в гостинице «Левитан» 3*.
20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Боголюбово.
09:30. Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь - бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру - церкви Покрова на Нерли(по погодным условиям).
11:30. Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Одноместное
размещение
|1/2 DBL
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|BB (завтрак)
|25 150
|19 450
|19 450
|18 700
|18 500
|17 750
|HB (завтрак + обед или ужин)
|27 650
|21 950
|21 950
|21 200
|21 000
|20 250
|FB (завтрак + обед + ужин)
|30 150
|24 450
|24 450
|23 700
|23 500
|22 750
Тариф комфорт, номер стандартный.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница АЗИМУТ Отель Ростов Великий расположена в историческом центре города Ростов Великий, в 600 метрах от Кремля. Во всех номерах имеются - ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.
В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Типы питания:
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;