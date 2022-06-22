Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга

Увлекательное и познавательное путешествие по Золотому Кольцу России

5
1 отзыв
Увлекательное и познавательное путешествие по Золотому Кольцу России.

Маршрут: Тверь – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Суздаль – Владимир – Боголюбово
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
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Что вас ожидает 🤩

Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Побродим по территории этой великой православной обители и непременно наберем целебной воды из святых лаврских источников.
Музей деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества в Суздале
Посетим удивительный интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
Обаяние Ярославля
Обаяние Ярославля
Центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО!
Древняя столица Руси
Древняя столица Руси
Прогуляемся по историческому центру Владимира

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Твери

06:30. Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

07:00. Отъезд в Тверь.

13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:00. Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

16:00. Отъезд в Сергиев-Посад.

19:00. Размещение в гостинице «Посадский» 3*.

20:30. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Экскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по Твери
2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов Великий

08:00. Завтрак.

09:00. Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим.

В центре лавры – великолепный Троицкий собор.

Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00. Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:30. Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

15:00. Отъезд в Ростов Великий.

16:00. Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.

Пешеходная прогулка к озеру Неро.

18:00. Размещение в гостинице «Азимут Ростов» 3*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов ВеликийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов Великий
3 день

Ярославль. Кострома

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Ярославль.

10:00. Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).

Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой.

Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… да, да… некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.

13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:00. Отъезд в Кострому.

15:30. Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.

Исторический центр вас поразит!

Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.

Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

18:30. Размещение в гостинице«Азимут Кострома» 3*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Ярославль. КостромаЯрославль. КостромаЯрославль. Кострома
4 день

Суздаль. Владимир

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Суздаль.

12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:30. Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

16:00. Отъезд во Владимир.

17:00. Экскурсия по Владимиру – древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

19:00. Размещение в гостинице «Левитан» 3*.

20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Суздаль. ВладимирСуздаль. ВладимирСуздаль. ВладимирСуздаль. Владимир
5 день

Боголюбово

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Боголюбово.

09:30. Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь - бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру - церкви Покрова на Нерли(по погодным условиям).

11:30. Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

ПитаниеОдноместное
размещение		1/2 DBLВзрослыйРебенокВзрослый
доп. место		Ребенок
доп. место
BB (завтрак)25 15019 45019 45018 70018 50017 750
HB (завтрак + обед или ужин)27 65021 95021 95021 20021 00020 250
FB (завтрак + обед + ужин)30 15024 45024 45023 70023 50022 750

Тариф комфорт, номер стандартный.

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

Варианты проживания

Гостиница «Посадский» 3*

1 ночь

Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*

Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*

1 ночь

Гостиница АЗИМУТ Отель Ростов Великий расположена в историческом центре города Ростов Великий, в 600 метрах от Кремля. Во всех номерах имеются - ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.

Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*

Гостиница «Азимут Кострома» 3*

1 ночь

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.

Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.

В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.

Гостиница «Азимут Кострома» 3*Гостиница «Азимут Кострома» 3*Гостиница «Азимут Кострома» 3*Гостиница «Азимут Кострома» 3*Гостиница «Азимут Кострома» 3*Гостиница «Азимут Кострома» 3*

Гостиница «Левитан» 3*

1 ночь

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному типу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Типы питания:

  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак+обед или ужин), 5 день (завтрак+обед или ужин), 6 день (завтрак);
  • B (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин), 6 день (завтрак);

При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.

При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Может ли измениться программа?

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Т
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне!
Все четко по времени и по программе
Комфортный автобус и отличные, аккуратные водители, уютные отели, хорошее питание, экскурсии, в основном, интересные, но, по-моему мнению, нужно больше конкретики и меньше воды, очень сложно уловить суть

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