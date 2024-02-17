За 3 дня мы многое успеем не только многое увидеть, но и попариться в бане после насыщенных на впечатления дней.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владимиру, храм Покрова-на-Нерли
Встречаемся всей группой на вокзале.
Обзорная экскурсия по Владимиру.
Обед в кафе.
Едем в Боголюбово, где увидим одну из главных легенд русского зодчества — храм Покрова–на–Нерли.
Заселение в теплый дом.
Ужин.
Выезд из Москвы на «Ласточке». Отправление в 7.07 с Курского вокзала. Прибытие во Владимир в 8.48.
Обзорная экскурсия и прогулка по Суздалю. Баня
Завтрак.
10.00 Отъезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Обед.
Далее – гуляем по Суздалю с группой, посещаем наиболее интересные достопримечательности, которым не успели уделить достаточно внимания во время обзорной экскурсии.
Заселение в дом.
Баня.
Ужин.
Экскурсия по Юрьеву-Польскому, Александровская слобода, возвращение во Владимир
Завтрак.
10.00 Выезжаем в Юрьев-Польский.
Экскурсия по Юрьев-Польскому.
Обед.
Едем в город Александров, посещаем Александровскую слободу, т. е. резиденцию царя Ивана Грозного, столицу Опричнины.
Едем во Владимир.
Ужинаем в кафе.
Уезжаем в Москву на «Ласточке» в 21.03. Прибытие в Москву в 22:39.
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Ответы на вопросы
- Что входит
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- Место начала и завершения?
- Россия, Владимир
- Как подобрать билеты?
Выезд из Москвы на «Ласточке». Отправление в 7.07 с Курского вокзала. Прибытие в Владимир в 8.48. Уезжаем в Москву на «Ласточке» в 21.03. Прибытие в Москву в 22:39.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору