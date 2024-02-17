Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»

Групповой тур во Владимире
Приветствую, друзья! Приглашаю присоединиться к нам на выходные в увлекательный тур по Владимирской области. Это будет автопутешествие — все перемещения проходят на наших машинах.

За 3 дня мы многое успеем не только многое увидеть, но и попариться в бане после насыщенных на впечатления дней.
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Золотое кольцо «Жемчужины Владимирской области»
Ближайшие даты:
17
фев
21
фев
14
апр

Что вас ожидает:

Упоение Суздаля
Упоение Суздаля
Посетим самые важные локации и уделим городу дополнительное внимание во время прогулки
Величие Владимира
Величие Владимира
Кроме самого города увидим также одну из главных легенд русского зодчества — храм Покрова–на–Нерли в Боголюбово
Александровская слобода
Александровская слобода
Места, где находилась резиденция Ивана Грозного и столица Опричнины — одни из обязательных пунктов в нашем маршруте

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владимиру, храм Покрова-на-Нерли

Встречаемся всей группой на вокзале.

Обзорная экскурсия по Владимиру.

Обед в кафе.

Едем в Боголюбово, где увидим одну из главных легенд русского зодчества — храм Покрова–на–Нерли.

Заселение в теплый дом.

Ужин.

Выезд из Москвы на «Ласточке». Отправление в 7.07 с Курского вокзала. Прибытие во Владимир в 8.48.

Обзорная экскурсия по Владимиру, храм Покрова-на-НерлиОбзорная экскурсия по Владимиру, храм Покрова-на-НерлиОбзорная экскурсия по Владимиру, храм Покрова-на-Нерли
2 день

Обзорная экскурсия и прогулка по Суздалю. Баня

Завтрак.

10.00 Отъезд в Суздаль.

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Обед.

Далее – гуляем по Суздалю с группой, посещаем наиболее интересные достопримечательности, которым не успели уделить достаточно внимания во время обзорной экскурсии.

Заселение в дом.

Баня.

Ужин.

Обзорная экскурсия и прогулка по Суздалю. БаняОбзорная экскурсия и прогулка по Суздалю. БаняОбзорная экскурсия и прогулка по Суздалю. Баня
3 день

Экскурсия по Юрьеву-Польскому, Александровская слобода, возвращение во Владимир

Завтрак.

10.00 Выезжаем в Юрьев-Польский.

Экскурсия по Юрьев-Польскому.

Обед.

Едем в город Александров, посещаем Александровскую слободу, т. е. резиденцию царя Ивана Грозного, столицу Опричнины.

Едем во Владимир.

Ужинаем в кафе.

Уезжаем в Москву на «Ласточке» в 21.03. Прибытие в Москву в 22:39.

Экскурсия по Юрьеву-Польскому, Александровская слобода, возвращение во ВладимирЭкскурсия по Юрьеву-Польскому, Александровская слобода, возвращение во ВладимирЭкскурсия по Юрьеву-Польскому, Александровская слобода, возвращение во Владимир

Варианты проживания

Гостевой дом по маршруту

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии
  • Транспорт
  • Жилье
  • Питание в доме
  • Баня
Что не входит
  • Билеты
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
Россия, Владимир
Как подобрать билеты?

Выезд из Москвы на «Ласточке». Отправление в 7.07 с Курского вокзала. Прибытие в Владимир в 8.48. Уезжаем в Москву на «Ласточке» в 21.03. Прибытие в Москву в 22:39.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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