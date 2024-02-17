Приветствую, друзья! Приглашаю присоединиться к нам на выходные в увлекательный тур по Владимирской области. Это будет автопутешествие — все перемещения проходят на наших машинах.



За 3 дня мы многое успеем не только многое увидеть, но и попариться в бане после насыщенных на впечатления дней.