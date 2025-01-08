В мае – туры во Владимире

Найдено 5 туров в категории «В мае» во Владимире, цены от 14 400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Пешая
2 дня
8 отзывов
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
1 мая в 08:00
3 мая в 08:00
19 900 ₽ за человека
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
2 дня
2 отзыва
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
17 мая в 08:00
24 мая в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
В сердце Древней Руси: Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец
На автобусе
4 дня
В сердце Древней Руси: Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец
Увидеть церковь Покрова на Нерли, узнать о жизни богатырей, заглянуть в храмы и прокатиться по Оке
Начало: Владимир, 9:00
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
37 300 ₽ за человека
Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
На автобусе
3 дня
Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
Познакомиться с традициями хлебопечения, увидеть фрески Рублёва и погрузиться в историю и былины
Начало: Владимир, 9:00
9 мая в 09:00
30 мая в 09:00
27 800 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
На автобусе
2 дня
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
Увидеть величественные храмы, сделать богатырское зелье и посетить Покрова на Нерли
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 9:00
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
14 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 января 2025
    На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
    Добрый день всем. В новогодние каникулы мы путешествовали семьей из 6 человек из Петербурга во Владимир. Гид- организатор — Александр
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    Горский. Александр встретил нас утром на Ленинградском вокзале в Москве4 января и на своем внедорожнике доставил во Владимир, рассказывая по дороге этапы строительства Москвы и становления всей Древней Руси. Много нового и интересного. По дороге была сделана остановка на обед в очень приличном и не супер дорогом комплексе «Русская деревня», после чего Александр провел для нас пешеходную экскурсию по Владимиру. Зимний день короток, но мы успели увидеть Церковь Покрова на Нерли и при дневном освещении и при сгущающихся сумерках. И еще успели во Владычные палаты во Владимире посмотреть выставку об археологических находках палеолита на реке Сунгирь, что было обязательным пунктом нашей программы. Рано утром Александр уже нас ждал около дома, где мы сняли квартиру для ночлега и доставил к другому обязательному пункту нашей программы — увидеть экспозицию красоты в музея хрусталя в Гусь Хрустальном. И налюбовались, и накупили на память хрусталя. После этого все переехали в Суздаль. Александр показал очень бюджетное место для обеда — и вкусно, и быстро и недорого. Еще у нас осталось время погулять по Суздалю, сделать фотографии, а в 2 часа дня в Кидекше нас уже встретил гид Анна. За эту встречу Саше отдельная благодарность. Не возможно даже представить, кто другой лучше Анны может рассказать о своем любимом городе, о нашей истории. о наших людях. Анна показала нам и очень подробно рассказала о храме Бориса и Глебы 12 века в Кидекше, а затем провела пешеходную экскурсию по Суздалю и Суздальскому кремлю. В конце нашей встречи она подарила нам всем открытки, сделанные по ее рисункам. Поразило, насколько терпеливо Анна реагировала на одного юного члена нашей группы — подростка с особенностями развития, который ей точно мешал своими неожиданными вопросами. В половине пятого мы покинули Суздаль, и к 20 часам Александр доставил нас к Ленинградскому вокзалу в Москве с запасом времени до отхода нашего поезда на Санкт-Петербург. Все время пути Александр вел машину спокойно и безопасно, за что ему дополнительная благодарность. Поездка получилась очень насыщенной, интересной не только подросткам, но и взрослым, и не слишком дорогой — примерно по 20 тысяч на человека с учетом того, что железнодорожные билеты были куплены в октябре по минимальной цене. Александра мы выбрали на сайте Трипстер по отзывам других путешественников. Правильных отзывах, как мы теперь понимаем. Желаем здоровья и удачи всей команде Трипстера, а Аннушке из Суздаля и Александру из Москвы - побольше встреч с хорошими людьми, которые любят историю своей Родины и хотят побольше о ней узнать и рассказать о ней своим детям.

  • S
    Svetlana
    23 июля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
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    и оптимистична. Все по плану, все вовремя. Машина удобная и тоже вовремя нас встречала и провожала. Прекрасная гостиница "Ажур" в Суздали. В ресторанах везде стильный дизайн и интересные меню, молодые и вежливые официанты. К сожалению, во Владимире закрыты на ремонт Золотые ворота и Колесо обозрения, из-за съемок не смогли посмотреть Церковь Покрова на Нерли. В Суздали вообще все - большая стройка, но там вот-вот празднование 1000-летия города. Надеемся, что к празднику все закончат. Особенно дорогу между этими двумя городами, пока это - одна большая пробка.

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «В мае»

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  4. Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
  5. Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
Какие места ещё посмотреть во Владимире
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Успенский Собор
  3. Дмитриевский собор
  4. Суздальский кремль
Сколько стоит тур во Владимире в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "В мае" можно забронировать 5 авторских туров от 14 400 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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