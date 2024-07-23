Все – туры во Владимире

Найдено 3 тура в категории «Все» во Владимире, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Пешая
8 отзывов
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
20 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
На машине
1 отзыв
2 дня
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
12 000 за человека
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
На автобусе
2 дня
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
17 авг в 09:30
14 сен в 09:30
31 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • S
    Svetlana
    23 июля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
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    и оптимистична. Все по плану, все вовремя. Машина удобная и тоже вовремя нас встречала и провожала. Прекрасная гостиница "Ажур" в Суздали. В ресторанах везде стильный дизайн и интересные меню, молодые и вежливые официанты. К сожалению, во Владимире закрыты на ремонт Золотые ворота и Колесо обозрения, из-за съемок не смогли посмотреть Церковь Покрова на Нерли. В Суздали вообще все - большая стройка, но там вот-вот празднование 1000-летия города. Надеемся, что к празднику все закончат. Особенно дорогу между этими двумя городами, пока это - одна большая пробка.

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
  2. Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
  3. Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Суздальский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
  5. Золотые Ворота
Сколько стоит тур во Владимире в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 31 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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