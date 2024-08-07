13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800₽ за человека
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
Я покажу вам самые красивые места и поснимаю с дрона
Начало: В удобном вам месте во Владивостоке
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
1790016 110₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Водная прогулка
Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
Рассмотреть самые известные острова залива Петра Великого и полюбоваться заходящим солнцем
Начало: На Экипажной улице
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Что ещё посмотреть»
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