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Виды все равно потрясающие, и даже дождь не смог нам помешать насладиться поездкой, разве что штаны намочил)) Выезжали в ясную погоду, в итоге пошел проливной дождь. Но что-то в этом даже есть, запомнилась экскурсия точно. В конце концов дождь закончился, и мы успели увидеть город в вечерних огнях. С закатом не вышло, он был как раз во время дождя, когда небо затянуло. Капитан Артем поведал всякие интересности, а в конце разрешил даже немного похулиганить 🤪