Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» во Владивостоке, цены от 2 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
На машине
42 отзыва
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
6 авг в 08:00
3 800 за человека
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
На катере
скидка
20%
38 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 19:30
6 авг в 19:30
7 авг в 19:30
37002 960 за человека
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
На автобусе
20 отзывов
5 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в воскресенье в 10:30
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
2 800 за человека
Яхтинг - для новичков и не только
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Яхтинг - для новичков и не только
Выйти в море под парусом и научиться управлять яхтой (мини-группа)
Начало: В яхт-клубе «Семь футов»
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
    Спасибо на прекрасную прогулку, даже дождь не помешал нам все рассмотреть. Те кто едет, берите с собой перекус кофе с собой, будет не лишним.
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
    Были на экскурсии 01.08, прогулка невероятно понравилась, капитан Артем на высоком профессиональном уровне провел экскурсию, Сабина организатор в кратчайшие сроки
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    ответила на все вопросы. Однозначно рекомендую к посещению! Жилеты, шапочки, пледы, - все в наличии, тепло, уютно и очень интересно! Благодарим за эмоции от посещения

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  • Н
    Наталия
    31 июля 2024
    Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
    Ни разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды и неопределенности в ясности неба.
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    Виды все равно потрясающие, и даже дождь не смог нам помешать насладиться поездкой, разве что штаны намочил)) Выезжали в ясную погоду, в итоге пошел проливной дождь. Но что-то в этом даже есть, запомнилась экскурсия точно. В конце концов дождь закончился, и мы успели увидеть город в вечерних огнях. С закатом не вышло, он был как раз во время дождя, когда небо затянуло. Капитан Артем поведал всякие интересности, а в конце разрешил даже немного похулиганить 🤪

    Ни разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды иНи разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды иНи разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды иНи разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды и

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
  2. Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
  3. Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
  4. Яхтинг - для новичков и не только
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
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