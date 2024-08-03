6 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборТри бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
6 авг в 08:00
3 800₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 19:30
6 авг в 19:30
7 авг в 19:30
37002 960₽ за человека
5 часов
Групповая
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в воскресенье в 10:30
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
2 800₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Яхтинг - для новичков и не только
Выйти в море под парусом и научиться управлять яхтой (мини-группа)
Начало: В яхт-клубе «Семь футов»
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2024Спасибо на прекрасную прогулку, даже дождь не помешал нам все рассмотреть. Те кто едет, берите с собой перекус кофе с собой, будет не лишним.
- ЕЕкатерина2 августа 2024Были на экскурсии 01.08, прогулка невероятно понравилась, капитан Артем на высоком профессиональном уровне провел экскурсию, Сабина организатор в кратчайшие сроки
- ННаталия31 июля 2024Ни разу не пожалели, что взяли эту экскурсию, хотя я долго сомневалась из-за переменчивой погоды и неопределенности в ясности неба.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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