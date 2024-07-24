4 часа
Фотопрогулка
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
49 500₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААзамат24 июля 2024Что понравилось? Да все! Никакой спешки, все спокойно… Хочешь сделать фото - не вопрос, даже ракурс подскажет) Ибо опыт и насмотренность хорошие) И вообще очень комфортно было путешествовать вместе! Всех благ и процветания! Спасибо!!!!
- ЕЕвгений16 июня 2024Спасибо большое Александру за экскурсию. Он показал нам сказочный остров. Мы увидели там два старинных маяка, часовню, красивый интересный вид
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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