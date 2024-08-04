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Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 августа 2024Мы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией,
- ДДмитрий30 июля 2024Гид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследок на водопады. Выехали в
- ЕЕвгений24 июля 2024Отлично съездили! Знающий гид как по местам, так и по истории. Очень понравилось! Рекомендую.
- ДДмитрий22 июля 2024Прекрасная экскурсия. Всё было замечательно.
- ООксана22 июля 2024Были на экскурсии 19.07 с Аленой. Это не экскурсия, это настоящее приключение, все очень понравилось! Экскурсия по о. Русский, мыс
- ААнастасия20 июля 2024Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте) Для нас важно было увидеть красивые места и прожить день на
- ММарина15 июля 2024Огонь поездка! Очень красивые места и невероятные виды! По пути тоже очень красивая дорога с зелеными сопками Несмотря на то, что путешествие на целый день, оно совершенно ненапряжное и легкое. Пешая часть небольшая Алексей интересно рассказывал про Владивосток и места, где мы были. Рекомендуем!
- ММарина13 июля 2024Экскурсия отличная, в том числе, если едешь с детьми, маршрут спокойный, наш гид Евгений интересно рассказывал про все мимо чего мы проезжали, общались легко, нам немножко не повезло с погодой, был дождь, но впечатление все равно осталось хорошее, спасибо Вам)
- ООльга15 марта 2024Рекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можно проехать по любой дороге
- ДДарья28 октября 2023Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:) Алексей великолепный сопровождающий: очень много всего интересного нам рассказал, разных морских обителей показал.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Однодневные»
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