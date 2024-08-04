Однодневные – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» во Владивостоке, цены от 14 940 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
скидка
5%
184 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:30
1964918 667 за всё до 4 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Джиппинг
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
19 990 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 940 за всё до 4 чел.
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
23 750 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 августа 2024
    По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
    Мы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией,
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    и разговорами. Сафари-парк - популярное место, но он большой, а приехали мы к открытию, так что не почувствовали многолюдности. Животные сытые, но их можно немножко покормить, мясо специально продается в небольших контейнерах. От сафари-парка до водопада сначала 25 км хорошей дороги. А потом по грунтовке нужно проехать всего 9 км. И казалось бы что такое 9 км, но дорога сложная, ехать минут 40, а в плохую погоду и час. Эти 9 км очень даже утомляют, даже не представляю, как за рулём. Мы ездили после дождя, камни у водопада скользят. Нам показалось страшновато. С пожилыми родителями ехать я бы, наверное, не рискнула. Но красиво!!

    Мы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорамиМы путешествовали с Антоном второй раз. И второй раз остались очень довольны и программой, и маршрутом, и видами, и компанией, и разговорами
  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2024
    По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
    Гид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследок на водопады. Выехали в
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    9:00 и сразу заехали в бухать. Утром там мало народу и можно спокойно припарковаться и сделать фото. На водопады ехать по грунтовке минут 40 в одну сторону. Так что учтите, если кого укачивает. Но очень интересно посмотреть водопады в дикой природе.

    Гид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследокГид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследокГид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследокГид Антон правильно выбрал маршрут. Сначала в бухту Стеклянную, затем в Лазурную, Сафари парк, а напоследок
  • Е
    Евгений
    24 июля 2024
    Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
    Отлично съездили! Знающий гид как по местам, так и по истории. Очень понравилось! Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия. Всё было замечательно.
  • О
    Оксана
    22 июля 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Были на экскурсии 19.07 с Аленой. Это не экскурсия, это настоящее приключение, все очень понравилось! Экскурсия по о. Русский, мыс
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    Тобизина и о. Шкота. Алена просто невероятная! Спускалась с нами на все дикие пляжи, купалась с нами в море, очень много и интересно рассказывала про Владивосток, лавировала между туманами, так, что нам удавалось все увидеть, а потом остров, как-будто исчезал в дымке) и даже успевала нас фотографировать, подлавливала очень классные моменты) Отдельное спасибо) Мы просто очарованы и красотой местности и самой экскурсией. Таких видов нет больше в России, однозначно надо побывать. В конце экскурсии мы были уставшие, но счастливые. Что касается, каких-то исторических рассказов, то мы брали дополнительно экскурсию по городу там нас знакомили с историей местности и в целом мы хорошо знаем историю России, в том числе и Приморского края. Попадались заброшенные военные объекты, но нам они были не интересны, когда рядом такая потрясающая природа)

  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте) Для нас важно было увидеть красивые места и прожить день на
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    лайте, без нагруженных,заученных рассказов,дат и прочего) Все получилось супер) в комфортном для нас режиме, легко, будто, старые приятели собрались на прогулку) весь день общались,гуляли и делали крутые фотки. Приехали домой уставшие (т. к. 23 тысячи шагов проделано и не по равнине😀,довольные и с кучей красивых кадров,не смотря на преследующий нас туман😀 все супер,приедем ещё и снова к вам)

    Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте)Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте)Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте)Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте)Спасибо большое за наш прекрасно прожитый день Антону и Косте)
  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
    Огонь поездка! Очень красивые места и невероятные виды! По пути тоже очень красивая дорога с зелеными сопками Несмотря на то, что путешествие на целый день, оно совершенно ненапряжное и легкое. Пешая часть небольшая Алексей интересно рассказывал про Владивосток и места, где мы были. Рекомендуем!
    Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!Огонь поездка!
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
    Экскурсия отличная, в том числе, если едешь с детьми, маршрут спокойный, наш гид Евгений интересно рассказывал про все мимо чего мы проезжали, общались легко, нам немножко не повезло с погодой, был дождь, но впечатление все равно осталось хорошее, спасибо Вам)
  • О
    Ольга
    15 марта 2024
    По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
    Рекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можно проехать по любой дороге
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    как можно близко к локации), Константин все расскажет, покажет, поможет и посоветует. В Сафари-парке можно погладить зверушек, покормить с руки и пофотографировать. А красоты водопадов и бухт лучше увидеть своими глазами.

    Рекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можноРекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можноРекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можно
  • Д
    Дарья
    28 октября 2023
    Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
    Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:) Алексей великолепный сопровождающий: очень много всего интересного нам рассказал, разных морских обителей показал.
    Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
  2. По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
  3. Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры
  4. Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 14 940 до 23 750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Однодневные», 192 ⭐ отзыва, цены от 14940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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