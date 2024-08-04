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Тобизина и о. Шкота. Алена просто невероятная! Спускалась с нами на все дикие пляжи, купалась с нами в море, очень много и интересно рассказывала про Владивосток, лавировала между туманами, так, что нам удавалось все увидеть, а потом остров, как-будто исчезал в дымке) и даже успевала нас фотографировать, подлавливала очень классные моменты) Отдельное спасибо) Мы просто очарованы и красотой местности и самой экскурсией. Таких видов нет больше в России, однозначно надо побывать. В конце экскурсии мы были уставшие, но счастливые. Что касается, каких-то исторических рассказов, то мы брали дополнительно экскурсию по городу там нас знакомили с историей местности и в целом мы хорошо знаем историю России, в том числе и Приморского края. Попадались заброшенные военные объекты, но нам они были не интересны, когда рядом такая потрясающая природа)