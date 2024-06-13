Спасибо прекрасной Арпине которая сделала мой отпуск ярче, с меня ещё красивее😊😊

Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.

А Анастасия

Арпинэ очень классная, как стилист так и фотограф!) Очень внимательная, с прекрасным вкусом!) Теперь у меня будут классные и стильные снимки на память о почему Владивостока!)