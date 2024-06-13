Осенние экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Осенние экскурсии» во Владивостоке, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мобильная фотопрогулка под ключ
Пешая
10 отзывов
4 часа
Фотопрогулка
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 900 за человека
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
На катере
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мобильная фотопрогулка под ключ
  2. Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
  3. Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Осенние экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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