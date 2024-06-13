4 часа
Фотопрогулка
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра13 июня 2024Спасибо прекрасной Арпине которая сделала мой отпуск ярче, с меня ещё красивее😊😊
- ММарина13 сентября 2023Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
- ААнастасия9 сентября 2023Арпинэ очень классная, как стилист так и фотограф!) Очень внимательная, с прекрасным вкусом!) Теперь у меня будут классные и стильные снимки на память о почему Владивостока!)
- ЧЧерницев21 сентября 2021Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Осенние экскурсии»
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