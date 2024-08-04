3 часа
Групповая
Ночные огни Владивостока (в группе): экскурсия по лучшим местам
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
8 авг в 20:30
1 500₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВладивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
9 авг в 14:30
21 авг в 14:30
8 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
1350011 475₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 августа 2024Отличная экскурсия! Сразу 2 гида рассказывали. Очень интересно! Рассказали всю историю города. Очень красивые виды на Владивосток и со смотровых площадок и набережной Цесаревича. Все было сделано с душой! Оргомное за это спасибо Тимофею и Дмитрию!
- ВВиктория3 августа 2024Наталья большая умница. Рассказывает о городе легко, доступно и понятно, с точки зрения жителя. Маршрут гибкий, локации можно менять местами. Очень хорошо брать такую экскурсию тем, кто первый
- ААнатолий3 августа 2024Спасибо за великолепную экскурсию и иду Владимиру! За множество интересных фактов, истории и моментов! Прекрасные виды с сопок. И чудесный вид на Владивосток, погруженный во тьму
- ККирилл31 июля 2024Единственная экскурсия на которой не хотелось нискем прощаться, сложилось ощущение маленькой семьи, огромное спасибо экскурсоводам очень опытные ребята в своем деле, все очень понравилось)
- ААндрей31 июля 2024Замечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересно.
- ИИрина30 июля 2024Хотим выразить благодарность нашему гиду Наталье за интересное увлекательное приключение по Владивостоку. Волшебные виды Владивостока навсегда останутся в наших сердцах.
- ННаталья28 июля 2024Экскурсия очень понравилась. На экскурсии такого формата были впервые и остались очень довольны. Увидели Владивосток глазами жителей. Спасибо Александр.
- ННаталья24 июля 2024Экскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. Александр доброжелательный, знающий историю города
- ЕЕлена23 июля 2024Александр,большое спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «По крышам»
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