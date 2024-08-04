По крышам – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ночные огни Владивостока (в группе)
На автобусе
10 отзывов
3 часа
Групповая
Ночные огни Владивостока (в группе): экскурсия по лучшим местам
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
8 авг в 20:30
1 500 за человека
Владивосток как на ладони
На машине
125 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
9 авг в 14:30
21 авг в 14:30
8 670 за всё до 4 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
На машине
скидка
15%
10 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
1350011 475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 августа 2024
    Ночные огни Владивостока (в группе)
    Отличная экскурсия! Сразу 2 гида рассказывали. Очень интересно! Рассказали всю историю города. Очень красивые виды на Владивосток и со смотровых площадок и набережной Цесаревича. Все было сделано с душой! Оргомное за это спасибо Тимофею и Дмитрию!
  • В
    Виктория
    3 августа 2024
    Владивосток как на ладони
    Наталья большая умница. Рассказывает о городе легко, доступно и понятно, с точки зрения жителя. Маршрут гибкий, локации можно менять местами. Очень хорошо брать такую экскурсию тем, кто первый
  • А
    Анатолий
    3 августа 2024
    Ночные огни Владивостока (в группе)
    Спасибо за великолепную экскурсию и иду Владимиру! За множество интересных фактов, истории и моментов! Прекрасные виды с сопок. И чудесный вид на Владивосток, погруженный во тьму
  • К
    Кирилл
    31 июля 2024
    Ночные огни Владивостока (в группе)
    Единственная экскурсия на которой не хотелось нискем прощаться, сложилось ощущение маленькой семьи, огромное спасибо экскурсоводам очень опытные ребята в своем деле, все очень понравилось)
  • А
    Андрей
    31 июля 2024
    Владивосток как на ладони
    Замечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересно.
    Замечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересноЗамечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересноЗамечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересноЗамечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересноЗамечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересно
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Владивосток как на ладони
    Хотим выразить благодарность нашему гиду Наталье за интересное увлекательное приключение по Владивостоку. Волшебные виды Владивостока навсегда останутся в наших сердцах.
  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
    Экскурсия очень понравилась. На экскурсии такого формата были впервые и остались очень довольны. Увидели Владивосток глазами жителей. Спасибо Александр.
  • Н
    Наталья
    24 июля 2024
    Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
    Экскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. Александр доброжелательный, знающий историю города
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    гид, рассказал нам много интересных фактов. Комфортный автомобиль, Александр грамотно объезжает пробки, чтобы съэкономить время в пути. Качеством фотографий, сделанных гидом мы довольны. Будем рекомендовать данный тур и гида своим друзьям!

    Экскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. АлександрЭкскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. АлександрЭкскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. АлександрЭкскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. Александр
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
    Александр,большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «По крышам»

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  3. Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 11 475 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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