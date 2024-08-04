В Владислав Ночные огни Владивостока (в группе) Отличная экскурсия! Сразу 2 гида рассказывали. Очень интересно! Рассказали всю историю города. Очень красивые виды на Владивосток и со смотровых площадок и набережной Цесаревича. Все было сделано с душой! Оргомное за это спасибо Тимофею и Дмитрию!

В Виктория Владивосток как на ладони Наталья большая умница. Рассказывает о городе легко, доступно и понятно, с точки зрения жителя. Маршрут гибкий, локации можно менять местами. Очень хорошо брать такую экскурсию тем, кто первый

А Анатолий Ночные огни Владивостока (в группе) Спасибо за великолепную экскурсию и иду Владимиру! За множество интересных фактов, истории и моментов! Прекрасные виды с сопок. И чудесный вид на Владивосток, погруженный во тьму

К Кирилл Ночные огни Владивостока (в группе) Единственная экскурсия на которой не хотелось нискем прощаться, сложилось ощущение маленькой семьи, огромное спасибо экскурсоводам очень опытные ребята в своем деле, все очень понравилось)

А Андрей Владивосток как на ладони Замечательная прогулка и замечательный гид с отличным чувством юмора и любовью к своему городу. Несмотря на погоду все было очень хорошо и интересно.

И Ирина Владивосток как на ладони Хотим выразить благодарность нашему гиду Наталье за интересное увлекательное приключение по Владивостоку. Волшебные виды Владивостока навсегда останутся в наших сердцах.

Н Наталья Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия Экскурсия очень понравилась. На экскурсии такого формата были впервые и остались очень довольны. Увидели Владивосток глазами жителей. Спасибо Александр.

Н Наталья Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия читать дальше гид, рассказал нам много интересных фактов. Комфортный автомобиль, Александр грамотно объезжает пробки, чтобы съэкономить время в пути. Качеством фотографий, сделанных гидом мы довольны. Будем рекомендовать данный тур и гида своим друзьям! Экскурсия очень интересная! Такой формат удобен для туристов, чтобы за день посмотреть основные места Владивостока. Александр доброжелательный, знающий историю города