По пригородам – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» во Владивостоке, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мобильная фотопрогулка под ключ
Пешая
10 отзывов
4 часа
Фотопрогулка
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 900 за человека
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
На катере
2 отзыва
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
49 500 за всё до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
На катере
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Азамат
    24 июля 2024
    Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
    Что понравилось? Да все! Никакой спешки, все спокойно… Хочешь сделать фото - не вопрос, даже ракурс подскажет) Ибо опыт и насмотренность хорошие) И вообще очень комфортно было путешествовать вместе! Всех благ и процветания! Спасибо!!!!
  • Е
    Евгений
    16 июня 2024
    Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо большое Александру за экскурсию. Он показал нам сказочный остров. Мы увидели там два старинных маяка, часовню, красивый интересный вид
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    на море. И нам посчастливилось увидеть оленей с квадрокоптера, запечатлеть крутые фото, видео. Он показал нам как сделать интересные фотографии, доставил нас на остров до места локации на своей машине, по дороге рассказал нам про город Владивосток и его историю. Всё прошла просто супер. У Александра вся профессиональная техника, он замечательный фотограф, он подарил нам много профессиональных фотографий, и видео с квадрокоптера, мы под впечатлением, очень вам благодарны, спасибо вам Александр за всё! Привет с Байкала от Евгения, Ани, Руслана. ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «По пригородам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мобильная фотопрогулка под ключ
  2. Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
  3. Фототур! Затерянные острова и лежбище морских львов
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 49 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по пригородам, 12 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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