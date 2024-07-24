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на море. И нам посчастливилось увидеть оленей с квадрокоптера, запечатлеть крутые фото, видео. Он показал нам как сделать интересные фотографии, доставил нас на остров до места локации на своей машине, по дороге рассказал нам про город Владивосток и его историю. Всё прошла просто супер. У Александра вся профессиональная техника, он замечательный фотограф, он подарил нам много профессиональных фотографий, и видео с квадрокоптера, мы под впечатлением, очень вам благодарны, спасибо вам Александр за всё! Привет с Байкала от Евгения, Ани, Руслана. ❤️