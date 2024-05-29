Podborka-test1 – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test1» во Владивостоке, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Благодаря этой поездке я лучше поняла расположения наиболее интересных объектов в городе. Эта экскурсия хорошее дополнение к экскурсии на автобусе, где гид дала очень интересную информацию по истории города, не всегда просто было ориентироваться в пространстве.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Мы с мамой побывали на морской экскурсии по бухте Золотой Рог. Экскурсовод (женщина в возрасте, простите, забыла ее имя) вообще
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    нас покорила. Она очень интересно рассказывала, показывала фото героев, про которых говорила. Было приятно слушать интересного человека, любящего свое дело. Спасибо большое, рекомендуем

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Нам экскурсия очень понравилась) красивые виды, мосты, и очень интересно рассказывает экскурсовод, было познавательно) с удовольствием съездим еще раз)
  • В
    Вячеслав
    28 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
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    что нами было увиденно словами не описать, это надо видеть воотчую. Какая все таки необычайно красивая наша страна. Компании Спутник8 отдельный респект за организацию. Всем советую. P.S. не берите много еды, ее просто некогда кушать. Если экскурсия будет в солнечный день крем от загара обязательно.

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Спасибо вам огромное за такую прогулку, мы в полном восторге от увиденного. Очень красивые пейзажи, увидели морских котиков, погуляли по
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    острову, забрались на самые его вершины и шли по краю к маяку. По дороге на ферму нам встретилась Белуха, увидели как выращивают моллюски и даже попробовали их)) Будем ещё в Владивостоке, обязательно поедем на прогулку ещё.

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Мы отправились на морское приключение, все очень хорошо организовано, чётко и заранее предупредили о погодных условиях, согласовали перенос времени, чтобы
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    избежать сильного ветра. Наш гид была Елена и капитан Артем. На борту предоставляют желеты, пледы и шапки, но Артём зная свое дело предупреждал, где есть ветер и где нет, куда лучше сесть, в общем не замёрзли. Прогулка выдалась чудесная, посмотрели морских котиков, отлично прогулялись по острову Шкота, хотя прогулка была 6 км, они пролетели очень быстро и незаметно) Далее направились на морскую ферму и по пути удалось повстречать белуху, вдоволь насмотревшись, отправились на ферму. После фермы нас все-таки застал ветер и волны, но мы отлично добрались обратно. Очень приятные впечатления от прогулки! Молодцы! Приятно доверять профессионалам)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Podborka-test1»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
  2. Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
  3. Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
  4. Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Podborka-test1" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 5 865 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 471 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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