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избежать сильного ветра. Наш гид была Елена и капитан Артем. На борту предоставляют желеты, пледы и шапки, но Артём зная свое дело предупреждал, где есть ветер и где нет, куда лучше сесть, в общем не замёрзли. Прогулка выдалась чудесная, посмотрели морских котиков, отлично прогулялись по острову Шкота, хотя прогулка была 6 км, они пролетели очень быстро и незаметно) Далее направились на морскую ферму и по пути удалось повстречать белуху, вдоволь насмотревшись, отправились на ферму. После фермы нас все-таки застал ветер и волны, но мы отлично добрались обратно. Очень приятные впечатления от прогулки! Молодцы! Приятно доверять профессионалам)