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по волнующемуся морю-океану, на обратном пути сменилось восторгом от летящего по воде катера и брызг от рассекающих им волн. В этот момент почувствовал себя счастливым. Остров оказался таким как я представлял себе тропический остров из книг и фильмов про пиратов и первооткрывателей. На острове живёт бородатый экскурсовод Робинзон)), сам он сказал, что он не Робинзон и что тот плохо кончил. Вообще дядька интересный рассказчик и с юмором, а также замечательный фотограф природы. Пляж на острове шикарный - белый песок и прозрачная вода. Рекомендую всем! Ирина и Ольга - организаторы, всё чётко, спасибо!