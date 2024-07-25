Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» во Владивостоке, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
На автобусе
182 отзыва
8 часов
Групповая
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 9:15
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 2 700 за человека
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Пешая
На машине
На микроавтобусе
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
11 900 за всё до 4 чел.
Остров Путятина: ларги и сивучи
На автобусе
32 отзыва
14 часов
Групповая
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500 за человека
Остров Фуругельма - самый южный остров России
На катере
2 отзыва
14 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
7 авг в 07:00
11 авг в 07:00
13 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Остров Путятина: ларги и сивучи
    Все хорошо организовано. Замечательный гид Олеся, которая много и интересно рассказывает. От самой поездки только хорошие впечатления.
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Прекрасная экскурсия, отдельное спасибо гиду Евгению! И за остановку возле «Океана», где 20 лет назад удалось побывать! Весь день был дождь, но несмотря на это, удалось покупаться и прекрасно провести день!
  • В
    Владимир
    23 июля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Искупались в тихом океане, тигр Амур. Большое спасибо гиду Раисе
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Замечательный экскурсовод Павел! Ответственный,внимательный Очень любит свой город, рассказывает о нём с чувством любви и гордости
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Остров Путятина: ларги и сивучи
    Экскурсия прошла замечательно. Всё по таймингу, экскурсовод Татьяна выше всяких похвал. Наблюдать сивучей и ларги в их естественной среде обитания это полный восторг
  • С
    Сергей
    11 июля 2024
    Остров Фуругельма - самый южный остров России
    Приятная усталость от 14-часовой экскурсии, гиды - водитель микроавтобуса и капитан катера вежливые и душевные люди. Чувство переживания перед плаванием
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    по волнующемуся морю-океану, на обратном пути сменилось восторгом от летящего по воде катера и брызг от рассекающих им волн. В этот момент почувствовал себя счастливым. Остров оказался таким как я представлял себе тропический остров из книг и фильмов про пиратов и первооткрывателей. На острове живёт бородатый экскурсовод Робинзон)), сам он сказал, что он не Робинзон и что тот плохо кончил. Вообще дядька интересный рассказчик и с юмором, а также замечательный фотограф природы. Пляж на острове шикарный - белый песок и прозрачная вода. Рекомендую всем! Ирина и Ольга - организаторы, всё чётко, спасибо!

  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Остров Фуругельма - самый южный остров России
    Здравствуйте! В августе мы отправились на остров Фуругельма. Это была замечательная экскурсия. Я так долго мечтала попасть туда, и наконец,
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    моя мечта сбылась! 😄 Несмотря на то, что погода немного подвела и солнца не было, это не испортило впечатление. Гид Ирина очень интересно и с юмором рассказывала нам о Приморском крае. Красивое бирюзовое море, часовая прогулка на катере до острова — все это было прекрасно. Я искренне рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
  2. Гранд-экскурсия по Владивостоку
  3. Остров Путятина: ларги и сивучи
  4. Остров Фуругельма - самый южный остров России
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  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 700 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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