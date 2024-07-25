8 часов
Групповая
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 9:15
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 2 700₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Групповая
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500₽ за человека
14 часов
Водная прогулка
Лучший выборОстров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
7 авг в 07:00
11 авг в 07:00
13 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Все хорошо организовано. Замечательный гид Олеся, которая много и интересно рассказывает. От самой поездки только хорошие впечатления.
- ЮЮлия23 июля 2024Прекрасная экскурсия, отдельное спасибо гиду Евгению! И за остановку возле «Океана», где 20 лет назад удалось побывать! Весь день был дождь, но несмотря на это, удалось покупаться и прекрасно провести день!
- ВВладимир23 июля 2024Искупались в тихом океане, тигр Амур. Большое спасибо гиду Раисе
- ИИрина23 июля 2024Замечательный экскурсовод Павел! Ответственный,внимательный Очень любит свой город, рассказывает о нём с чувством любви и гордости
- ООльга16 июля 2024Экскурсия прошла замечательно. Всё по таймингу, экскурсовод Татьяна выше всяких похвал. Наблюдать сивучей и ларги в их естественной среде обитания это полный восторг
- ССергей11 июля 2024Приятная усталость от 14-часовой экскурсии, гиды - водитель микроавтобуса и капитан катера вежливые и душевные люди. Чувство переживания перед плаванием
- ММария17 августа 2023Здравствуйте! В августе мы отправились на остров Фуругельма. Это была замечательная экскурсия. Я так долго мечтала попасть туда, и наконец,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Популярные экскурсии»
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