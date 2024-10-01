10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
1 окт в 08:30
5 окт в 08:30
22 900₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Вокруг Русского острова
Осмотреть жемчужины залива Петра Великого на обзорной морской прогулке
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Водная прогулка
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
53 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
Я покажу вам самые красивые места и поснимаю с дрона
Начало: В удобном вам месте во Владивостоке
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
1790016 110₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Водная прогулка
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Групповая прогулка на катере с посещением лежбищ животных и морских бухт
Начало: На площади Луговой
6 авг в 07:00
8 авг в 07:00
5 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Магия заката: вечерняя прогулка на яхте
Рассмотреть самые известные острова залива Петра Великого и полюбоваться заходящим солнцем
Начало: На Экипажной улице
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «За городом и природа»
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