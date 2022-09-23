Арт-прогулка по Владивостоку

Познакомиться с самобытным миром русского дальневосточного искусства

Пограничное положение города, живущего на перекрестке культур, на стыке материка с океаном, отразилось на всех сферах его жизни. Как необыкновенно это проявилось в изобразительном искусстве Владивостока, я расскажу на встрече.

Гуляя по местному Арбату и арт-галереям, поговорим об оригинальном творчестве наших художников, рассмотрим их работы, а с некоторыми мастерами даже сможем пообщаться.
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
Арт-прогулка по Владивостоку
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Описание

Что вас ожидает

Самобытное искусство Приморья

Как русская академическая школа и стремление к новаторству воплотились в творческом пути владивостокских художников? Какие направления и стили здесь получили особое развитие благодаря богатой цивилизационной палитре, окружающей Владивосток? Как сама атмосфера места стала мощным источником их вдохновения? Какие идеи они транслируют через свои произведения? На эти и другие любопытные вопросы вы получите ответы на нашей дружеской экскурсии.

Искусство в лицах

Художники с мировым именем — Федоров, Шебеко, Черкасов, — молодые и амбициозные Медведева, Зубков, Обухов, Козьмина, прекрасные и талантливые уличные творцы. Мы поговорим о творческих людях из совершенно разных поколений. И проследим, как каждое из них смотрит на мир Приморья. Я предложу посетить арт-галерею современного искусства или частные галереи художников, например, Сергея Черкасова, где можно приобрести подлинники, календари и магниты с картинами автора. А на владивостокском Арбате, улице Адмирала Фокина, вы увидите художников, удивляющих аэрографией, невероятными техниками и сюжетами.

Организационные детали

  • Входные билеты в платные галлереи оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно провести для группы до 8 путешественников на комфортабельных микроавтобусах с водителем — стоимость аренды согласовывается предварительно
  • Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кинотеатра «Океан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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