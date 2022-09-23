Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самобытное искусство Приморья
Как русская академическая школа и стремление к новаторству воплотились в творческом пути владивостокских художников? Какие направления и стили здесь получили особое развитие благодаря богатой цивилизационной палитре, окружающей Владивосток? Как сама атмосфера места стала мощным источником их вдохновения? Какие идеи они транслируют через свои произведения? На эти и другие любопытные вопросы вы получите ответы на нашей дружеской экскурсии.
Искусство в лицах
Художники с мировым именем — Федоров, Шебеко, Черкасов, — молодые и амбициозные Медведева, Зубков, Обухов, Козьмина, прекрасные и талантливые уличные творцы. Мы поговорим о творческих людях из совершенно разных поколений. И проследим, как каждое из них смотрит на мир Приморья. Я предложу посетить арт-галерею современного искусства или частные галереи художников, например, Сергея Черкасова, где можно приобрести подлинники, календари и магниты с картинами автора. А на владивостокском Арбате, улице Адмирала Фокина, вы увидите художников, удивляющих аэрографией, невероятными техниками и сюжетами.
Организационные детали
Входные билеты в платные галлереи оплачиваются отдельно
Экскурсию можно провести для группы до 8 путешественников на комфортабельных микроавтобусах с водителем — стоимость аренды согласовывается предварительно
Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе кинотеатра «Океан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владивостоке
Владивосток — мой родной город, в который я влюбляюсь вновь и вновь. Посетив много разных мест на земле в каждом находился человек, который передавал мне незабываемую атмосферу и колорит своей земли. Являясь экскурсоводом, патриотом, горожанином любимого города и края, мне хочется совершить с вами прогулку, которая останется в вашем сердце.