Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром

Проникнуть в недра китайского квартала и научиться готовить пянсе - легенду местного фастфуда

Что отличает Владивосток от других городов? Пожалуй, в первую очередь, это богатейший «азиатский» бэкграунд, который органично интегрирован в культуру города.

Вместе мы исследуем бывшие китайские трущобы Миллионки, их быт и архитектуру, а может, даже встретим местных призраков. А затем в компании корейского повара приготовим пирожки пянсе, которые обожают жители Владивостока.
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Аутентичный Владивосток: байки Миллионки и мастер-класс с корейским поваром
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Китайский квартал: государство внутри города

Кто первым заселил Владивосток? Какими народностями был наполнен город и где располагались китайцы во время прихода русских в бухту Золотой рог? Начнем встречу с краткого исторического экскурса, а затем отправимся бороздить переулки Миллионки: познакомимся с интересной семьей китайца Чая, разберем по косточкам архитектуру квартала, поговорим о предпринимателях, домовладельцах и китайской мафии. Я покажу, где располагались китайские притоны и как был устроен быт в пределах квартала.

Не обойдем стороной и городские легенды: где было затеряно золото Колчака, какие слухи ходят про китайские трущобы, что за женщина в белом гуляет здесь по вечерам и зачем дух убитого моряка пристает к одиноким девушкам — щедрая порция баек вам обеспечена!

А еще по ходу прогулки вам предстоит заполнить кроссворд: ответы на каждой вопрос будут постепенно раскрываться в сердце Миллионки.

Готовим пянсе с корейским поваром

После прогулки по китайскому кварталу перейдем к практической части нашего колоритного погружения во Владивосток. В «недрах китайской Миллионки» нас будет ждать корейский повар: на мастер-классе вы научитесь готовить пянсе — аутентичные паровые булочки с острой начинкой. А после непременно продегустируем свои труды с напитком милкис по-владивостокски!

Организационные детали

  • С собой рекомендую взять ручку, так как мы будем разгадывать кроссворд в процессе экскурсии
  • В стоимость экскурсии включены все расходы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе музея Арсеньева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные☀️Летние🎓Мастер-классыКитайМифы и легендыМиллионка

Похожие туры во Владивостоке

Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
1.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Пять
Пять
5
1 отзыв
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Пешеходная экскурсия по Миллионке - старому китайскому кварталу
ул. Фокина 5, Владивосток
550 за 1 человека
Легенды и мифы Миллионки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
5 отзывов
Легенды и мифы Миллионки
Погулять по китайскому кварталу Владивостока и перенестись в его колоритное прошлое
на улице Фокина
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
3 900 за всё до 5 чел.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
63 отзыва
Очень популярно сейчас
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
3 200 за всё до 10 чел.
Корейский отблеск во Владивостоке
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Корейский отблеск во Владивостоке
На экскурсии мы прогуляемся до «Корейской слободки»
Кинотеатр «Океан», ул. Набережная 3
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
5 500 за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
1 отзыв
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки» проведёт вас по задворкам исторического китайского квартала
ул. Адмирала фокина, д. 4
25 дек
1 600 за 1 человека
Экскурсия по «Миллионке» во Владивостоке
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Экскурсия по «Миллионке» во Владивостоке
Знаменитая владивостокская Миллионка - полузаброшенный, почти нереальный «город в городе»
Светланская, 3
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Китайский рынок
3.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Пять
Пять
Нет отзывов
Китайский рынок
Вас ждут покупки на Китайском рынке и обед в настоящем китайский ресторанчике в компании местного жителя
у памятника Борцам Революции
1 600 за 1 человека
Миллионка - старый китайский квартал
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Миллионка - старый китайский квартал
Пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
1 000 за 1 человека
Корейский след во Владивостоке
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Корейский след во Владивостоке
Удивиться, что судьба корейской диаспоры в России до сих пор не стала темой романов и блокбастеров
в районе кинотеатра «Океан»
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
6 500 за всё до 8 чел.
Китайский квартал, Миллионка, Сафари Парк и Парк Лотосов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
1 отзыв
Китайский квартал, Миллионка, Сафари Парк и Парк Лотосов
Центральная площадь г. Владивосток
15 000 за всё до 4 чел.
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
1 отзыв
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
Прогулка по самым камерным и необычным местам Владивостока
Арка Цесаревича. Ул. Петра Великого, 6
4 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Миллионка: город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Диана
Диана
4.7
53 отзыва
Таинственная Миллионка: город в городе
Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
на улице Адмирала Фокина
24 дек
27 дек
31 дек
3 янв
1 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ