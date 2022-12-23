Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Китайский квартал: государство внутри города
Кто первым заселил Владивосток? Какими народностями был наполнен город и где располагались китайцы во время прихода русских в бухту Золотой рог? Начнем встречу с краткого исторического экскурса, а затем отправимся бороздить переулки Миллионки: познакомимся с интересной семьей китайца Чая, разберем по косточкам архитектуру квартала, поговорим о предпринимателях, домовладельцах и китайской мафии. Я покажу, где располагались китайские притоны и как был устроен быт в пределах квартала.
Не обойдем стороной и городские легенды: где было затеряно золото Колчака, какие слухи ходят про китайские трущобы, что за женщина в белом гуляет здесь по вечерам и зачем дух убитого моряка пристает к одиноким девушкам — щедрая порция баек вам обеспечена!
А еще по ходу прогулки вам предстоит заполнить кроссворд: ответы на каждой вопрос будут постепенно раскрываться в сердце Миллионки.
Готовим пянсе с корейским поваром
После прогулки по китайскому кварталу перейдем к практической части нашего колоритного погружения во Владивосток. В «недрах китайской Миллионки» нас будет ждать корейский повар: на мастер-классе вы научитесь готовить пянсе — аутентичные паровые булочки с острой начинкой. А после непременно продегустируем свои труды с напитком милкис по-владивостокски!
Организационные детали
С собой рекомендую взять ручку, так как мы будем разгадывать кроссворд в процессе экскурсии
В стоимость экскурсии включены все расходы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе музея Арсеньева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели 79 экскурсий для 80 туристов
Мой путь — директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, экскурсовод при музее им. Арсеньева, влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров и представитель команды опытных гидов г. Владивосток и Приморского края.
Любовь к родному краю помогла нам вдохновиться и организовать разные экскурсии. Постоянно повышаем квалификацию, стараемся максимально выкладываться и разнообразить ваш отдых.
Показываем родной край с его необычной стороны и рассказываем только самое интересное. Проводим около 100-та экскурсий, а также составляем маршрут согласно ваших пожеланий.