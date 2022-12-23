Что отличает Владивосток от других городов? Пожалуй, в первую очередь, это богатейший «азиатский» бэкграунд, который органично интегрирован в культуру города. Вместе мы исследуем бывшие китайские трущобы Миллионки, их быт и архитектуру, а может, даже встретим местных призраков. А затем в компании корейского повара приготовим пирожки пянсе, которые обожают жители Владивостока.

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Описание

Что вас ожидает

Китайский квартал: государство внутри города

Кто первым заселил Владивосток? Какими народностями был наполнен город и где располагались китайцы во время прихода русских в бухту Золотой рог? Начнем встречу с краткого исторического экскурса, а затем отправимся бороздить переулки Миллионки: познакомимся с интересной семьей китайца Чая, разберем по косточкам архитектуру квартала, поговорим о предпринимателях, домовладельцах и китайской мафии. Я покажу, где располагались китайские притоны и как был устроен быт в пределах квартала.

Не обойдем стороной и городские легенды: где было затеряно золото Колчака, какие слухи ходят про китайские трущобы, что за женщина в белом гуляет здесь по вечерам и зачем дух убитого моряка пристает к одиноким девушкам — щедрая порция баек вам обеспечена!

А еще по ходу прогулки вам предстоит заполнить кроссворд: ответы на каждой вопрос будут постепенно раскрываться в сердце Миллионки.

Готовим пянсе с корейским поваром

После прогулки по китайскому кварталу перейдем к практической части нашего колоритного погружения во Владивосток. В «недрах китайской Миллионки» нас будет ждать корейский повар: на мастер-классе вы научитесь готовить пянсе — аутентичные паровые булочки с острой начинкой. А после непременно продегустируем свои труды с напитком милкис по-владивостокски!

Организационные детали