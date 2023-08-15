«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей

4.8
10 отзывов
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Пекин — одна из древнейших столиц на планете.

Этот город, история которого насчитывает более 3000 лет, неоднократно разрушался и перестраивался, но не утратил свою мощь и величие.

Сегодня Пекин — блистательная столица Китая, его культурный и образовательный центр, в то время как Шанхай — средоточие торгово-финансовой жизни страны, современный город, поражающий великолепием футуристичных зданий, разнообразием и масштабом. Посетите сразу два удивительных мегаполиса и прочувствуйте их азиатское очарование!
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Хуньчунь
  • Пекин
  • Шанхай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Очарование Шанхая Шанхай поражает урбанистическим видом и количеством небоскребов, многоэтажных транспортных развязок и количеством машин. Несмотря на это, в самом центре города сохранился Старый Квартал с традиционными китайскими постройками и тихими двориками с прудами. На набережной Вэйтань, самой европейской части города, можно полюбоваться старинными домами в колониальном стиле и насладиться видом на самую высокую телебашню Азии и небоскребы деловых центров. Любители активной ночной жизни могут посетить Французский квартал, известный своими барами, дискотеками и ресторанами. Древняя столица Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса. Именно здесь находится крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, Великая Китайская Стена, Храм Неба, императорский Запретный город и многое другое. Помимо культурной составляющей, Пекин — одна из мировых столиц шоппинга, где каждый найдет себе что-то по душе. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Ни виза, ни ПЦР не требуется.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
  • Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
  • В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
  • По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
  • Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Визовые формальности
  • Гид-переводчик
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • ПЦР не требуется.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
15 авг 2023
Наш руководитель Марина-просто умничка, заботливая, внимательная, все нюансы нам подробно изложила, куда идти, что где искать, всегда на связи. Отдохнули просто супер.
П
7 июля 2023
купили путевку на семью, остались довольны, спасибо большое
О
26 мая 2023
Благодарю, Всё Прошло Отлично!
Д
25 мая 2023
Хочется отметить заботу с которой к нам отнеслась Марина,организацию нашего лечения и отдыха после проведения лечебных процедур.
В
22 мая 2023
хорошая поездка получилась! виды красивые, интересные экскурсии, везде с нами были сопровождающие
С
21 апр 2023
нормально, все путешествие прошло без нареканий
С
29 окт 2022
Спасибо девочкам-организаторам, все просто супер, впечателений целый чемодан привезли!))))
С
15 июля 2022
ОООООЧЕНь понравилось! уже хочу еще поехать, жду следующего отпуска!
С
20 июня 2022
О
18 апр 2022

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