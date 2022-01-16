См. календарь

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Спортивно-оздоровительный комплекс «Метелица»

Двухэтажное здание в центре города Уссурийск, объединяет комплекс бань, по типу бань в Китае. Первый этаж — раздельные женские и мужские бани. Каждому клиенту выдается отдельный комплект «пижамок» (футболка и шорты, сланцы, набор полотенец). В входные билеты в баню входит — финская сауна, нефритовая баня, джакузи с горячей водой, холодный и теплый бассейны. Время пребывания в бане — не ограничено!

За дополнительную плату на 1 этаже клиенты могут иметь — чистку тела, массажи. На втором этаже комплекса, куда клиенты входят только в пижамах, располагается — общий зал отдыха, с пальмами, диванами, барной стойкой, курительной комнатой, детская комната, кинотеатром, бильярдом. На третьем этаже также находятся номера для отдыха — двухместные и четырехместные с кроватями и телевизорами. Комплекс «Метелица» располагает уютными кафе и рестораном. Кафе «Чаплин» на 35 мест с камином и мягкими диванами. Пиццерия на 20 человек. Двухэтажный ресторан на 200 человек с кабинетами, барной стойкой, танцполом и танцевальной программой, кухня — китайская, корейская, европейская.

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