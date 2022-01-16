См. календарь

Баня-тур «Метелица»

Поездка в банный комплекс в Уссурийск

В группе
до 30 чел.
Поездка в банный комплекс в Уссурийск.

Сауны, бассейн, профессиональный массаж и процедуры! Все в пижамках, отдыхаем и расслабляемся.

Ваша душа — согревается в «Метелице»!
Баня-тур «Метелица»
Баня-тур «Метелица»
Баня-тур «Метелица»
Баня-тур «Метелица»
Баня-тур «Метелица»
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Что вас ожидает:

    Спортивно-оздоровительный комплекс «Метелица»
    Двухэтажное здание в центре города Уссурийск, объединяет комплекс бань, по типу бань в Китае. Первый этаж — раздельные женские и мужские бани. Каждому клиенту выдается отдельный комплект «пижамок» (футболка и шорты, сланцы, набор полотенец). В входные билеты в баню входит — финская сауна, нефритовая баня, джакузи с горячей водой, холодный и теплый бассейны. Время пребывания в бане — не ограничено!
    За дополнительную плату на 1 этаже клиенты могут иметь — чистку тела, массажи. На втором этаже комплекса, куда клиенты входят только в пижамах, располагается — общий зал отдыха, с пальмами, диванами, барной стойкой, курительной комнатой, детская комната, кинотеатром, бильярдом. На третьем этаже также находятся номера для отдыха — двухместные и четырехместные с кроватями и телевизорами. Комплекс «Метелица» располагает уютными кафе и рестораном. Кафе «Чаплин» на 35 мест с камином и мягкими диванами. Пиццерия на 20 человек. Двухэтажный ресторан на 200 человек с кабинетами, барной стойкой, танцполом и танцевальной программой, кухня — китайская, корейская, европейская.

    Важная информация:

    • Вы можете принести с собой термос с чаем и травами или «особые» пакетики с чаем. Бутерброды — нельзя! Всё есть в баре и в пиццерии. Маски возможны, НО если вы пользуетесь глиной или медом, которые пачкают мебель и одежду — будьте аккуратны! Принесите собственную простынь. В баре есть спиртное, минералка, сок. Баня — это отличное место для отдыха души и тела!
    • При группе менее 19 человек турлидер не сопровождает группу. Группа едет на автобусе без путевой информации.
    • Посещение бань и бассейна без купальных костюмов. С собой обязательно наличие действующего QR-кода и медицинской маски!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • автобус
    • входные билеты в водно-оздоровительный комплекс «Метелица»
    • сланцы, полотенце, простынь, футболка и шорты
    • путевая информация от турлидера (при группе от 19 чел.)
    Что не входит
    • Обед в кафе на 2 этаже комплекса. Цены реальные, кухня — китайская, европейская, японская.
    • Сопутствующие товары: гель для душа, бальзам и кондиционер для волос, мыло, шампуни, губки, мочалка, варежка-скраб, расческа, кремы.
    • Прохладительные напитки: минеральная вода, соки.
    • Массажи (лучше заказать заранее в турфирме, чтобы массажисты были наверняка, оплата на месте. Цены на услуги ориентировочные, от нас не зависят):
    • общий/общий расслабляющий 1 час — 1500 руб.
    • общий 1,5 часа — 2000 руб.
    • спина+ноги — 1300 руб.
    • спина — 800 руб.
    • поясница+ноги — 1400 руб.
    • стопы+голень — 1200 руб.
    • голова — 500 руб.
    • воротниковая зона — 500 руб.
    • антицеллюлитый общий — 1700 руб.
    • антицеллюлитый (бока, ноги, живот) — 1500 руб.
    • бразильская попка (бамбуковые венечки) — 1300 руб.
    • детский до 3х лет — 500 руб.
    • жиросжигающий (slim) — 2600 руб.
    • массаж для лица 500 — 1000 руб.
    • маски 200–400 руб.
    • Пилинг всего тела:
    • простой — 800 руб.
    • стружка кокоса — 1200 руб.
    • на выбор: банан+ваниль / груша / тыква+прополис / кофе с молоком / солевой (банан, ромашка, лаванда, йогурт, лимон) — 1000 руб.
    • медовый — 1300 руб.
    • Пилинг всего тела с релакс массажем (косметика класса ЛЮКС на выбор):
    • манго, алоэ-вера, мангостин, папайя, личи, кокос, тамаринд, ананас, франжипани — 1600 руб.
    • Пилинг всего тела с релакс массажем (косметика России):
    • на выбор: лимон+мёд / лайм+апельсин / клубника / облепиха, мёд, шалфей / ореховосливочный — 1400 руб.
    • водоросли — 1300 руб.
    • шоколад / виноград — 1200 руб.
    • Обёртывания от 500 до 1000 руб.
    Место начала и завершения?
    Центральная площадь г. Владивостока
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Вы можете принести с собой термос с чаем и травами или «особые» пакетики с чаем. Бутерброды — нельзя! Всё есть в баре и в пиццерии. Маски возможны, НО если вы пользуетесь глиной или медом, которые пачкают мебель и одежду — будьте аккуратны! Принесите собственную простынь. В баре есть спиртное, минералка, сок. Баня — это отличное место для отдыха души и тела!
    • При группе менее 19 человек турлидер не сопровождает группу. Группа едет на автобусе без путевой информации.
    • Посещение бань и бассейна без купальных костюмов. С собой обязательно наличие действующего QR-кода и медицинской маски!
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

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