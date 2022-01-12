Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

История портового города

Вы посетите самые лучшие набережные — Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститься внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России.

По главной улице Владивостока

Далее путь лежит по главной улице Владивостока — Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальнее путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала во Владивостоке — почти точная копия Ярославского вокзала в Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток — 7 суток! Здесь на перроне стоит знак, означающий окончание самой длинной железной дороги в мире.

Невероятные панорамные виды

Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. Находится в центре города, недалеко от телевизионной вышки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Рог. На видовую площадку можно подняться на Фуникулере. Кто не знает, что это такое? Это трамвай, который может ходить в гору. В Росси остался всего один фуникулер такого типа! Вы проедите по вантовому мосту через бухту Золотой Рог. Его называют «Золотой мост»! Длина моста — 1 388 м. Протяжённость мостового перехода — 2 км. Число полос движения — 6. Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку. Владивосток – ждёт вас!

Важная информация: