Что вас ожидает

Долина Атлантов: факты и легенды

Долина Атлантов — скальный комплекс на побережье Японского моря, неподалеку от Находки. Вы услышите научную и мистическую версии его происхождения. Погуляете по долине и рассмотрите необыкновенные каменные изваяния, каждое из которых имеет свое название: Голова тролля, Яйцо дракона, Сердце воина, Шаманка и Гриб. Ощутите величие приморской природы и надолго запомните эти сюрреалистические ландшафты.

Волшебное Триозерье

Триозерье — живописная бухта с широким песчаным пляжем, скалистыми островами и зелеными холмами. Она считается одной из самых красивых на всем Дальнем Востоке. Вы прогуляетесь по изумительному пляжу длиной в два километра, наслаждаясь панорамой кристально чистого моря. А если не боитесь холодной воды и позволит погода, сможете искупаться в этом сказочном месте.

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