Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье

Рассмотреть гигантские каменные изваяния и побывать в одной из самых живописных бухт Приморья

Есть еще в Приморском крае таинственные места, по сей день окутанные тайнами и легендами.

Одно из них — долина Атлантов! Вы увидите нагромождение скал причудливой формы, словно разбросанных чьей-то могучей рукой.

При каких обстоятельствах они появились, кто и зачем их создал? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии.

А еще посетите сказочно красивую бухту Триозерье.
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье
Долина Атлантов и лазурная бухта Триозерье

Что вас ожидает

Долина Атлантов: факты и легенды

Долина Атлантов — скальный комплекс на побережье Японского моря, неподалеку от Находки. Вы услышите научную и мистическую версии его происхождения. Погуляете по долине и рассмотрите необыкновенные каменные изваяния, каждое из которых имеет свое название: Голова тролля, Яйцо дракона, Сердце воина, Шаманка и Гриб. Ощутите величие приморской природы и надолго запомните эти сюрреалистические ландшафты.

Волшебное Триозерье

Триозерье — живописная бухта с широким песчаным пляжем, скалистыми островами и зелеными холмами. Она считается одной из самых красивых на всем Дальнем Востоке. Вы прогуляетесь по изумительному пляжу длиной в два километра, наслаждаясь панорамой кристально чистого моря. А если не боитесь холодной воды и позволит погода, сможете искупаться в этом сказочном месте.

Организационные детали

  • В машине отсутствует детское кресло
  • Путь пешком составит около 2 км в одну сторону
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту: доплата составит 1000 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Максим
Максим
Всем привет, меня зовут Максим. Я родился и вырос во Владивостоке. В 17 лет начал вести блог о путешествиях по Приморью. Помогу вам влюбиться в наш край и проведу в самые сокровенные уголки!
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