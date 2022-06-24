Дмитрий — ваш гид во Владивостоке

Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!