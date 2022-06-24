Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль

Провести 2 дня на музыкальном фестивале и ощутить романтику ночёвок на морском берегу

Отключиться от рутины и «дня сурка» поможет настоящее приключение! За неделю вы успеете познакомиться с Владивостоком и покататься на сапах в красках заката.

Насладитесь видами живописных бухт и вековых скал, искупаетесь в чистейшей изумрудной воде и позагораете на белоснежных пляжах.

Мы будем встречать ярчайшие рассветы, засыпать под ритмичное шуршание волн и оторвёмся на фестивале с насыщенной развлекательной программой. Такое не забывается!
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и рок-фестиваль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с 16 лет в сопровождении взрослых.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 9:00
Завершение: Владивосток, 19:00 (гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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