Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с 16 лет в сопровождении взрослых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 9:00
Завершение: Владивосток, 19:00 (гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!