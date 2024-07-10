Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Мыс Тобизина — давно не просто мыс на Русском острове. Это действительно визитная карточка города, входящая в ТОП-10 мест обязательных к посещению. Здесь вас встретят мощные отвесные скалы и шелест прибрежных трав, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы. Мыс Тобизина соединяется низким перешейком с островом, также называемым Тобизина. С востока полуостров омывают воды бухты Карпинского, а с запада — бухты Островная и Новый Джигит. По пути нам откроется вид на остров Шкота и искусственную косу. Остров Русский и мыс Тобизина интересны также своими хитрыми обитателями — лисами, они часто выходят на тропу к людям. В зависимости от темпа группы прогулка займёт ориентировочно 5 часов. Идти будем размеренно, делая фото-стопы. Перекус берём с собой, на берегу устроим пикник и отдохнем у моря. Важная информация: