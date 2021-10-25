Фантастический остров Русский

Пройти с фонариками по подземным тоннелям форта и посетить Новосильцевскую батарею за 1 день

5
29 отзывов
Остров Русский — кладезь исторических мест и потрясающих пейзажей.

Вы узнаете, какую роль он сыграл в истории страны и оцените знаковые военные объекты: Новосильцевскую батарею и форт №9.

А также услышите любопытные факты о становлении и развитии Владивостока — отдаленного и очень интересного уголка России.
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский
Фантастический остров Русский

Что вас ожидает

Новосильцевская батарея: история и шикарные панорамы

Остров Русский в заливе Петра Великого — одно из важнейших мест Приморского края. Именно здесь находилась Владивостокская крепость. Вы услышите ее историю от зарождения до начала XX века. Посетите Новосильцевскую батарею, раскроете ее технические особенности и узнаете детали обстрела города японской эскадрой в годы войны. Конечно, также насладимся видами на Владивосток и акваторию Уссурийского залива.

Форт снаружи и изнутри

Мы подробно исследуем форт №9, построенный на горе имени генерала Кондратенко для защиты южной части острова. Вы пройдете в перчатках и с фонариками по подземным тоннелям и галереям, увидите каземат для артиллерии и пулеметчиков, обломки бетонных конструкций и царскую плитку. Я расскажу историю форта и расшифрую загадочные определения «кофр», «двойной кофр в разрезе» и «контрминная галерея».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
  • Для посещения форта я выдам всем участникам перчатки и фонарики

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Семен
Семен
Меня зовут Семен, я много лет изучаю культуру и историю Владивостока. Люблю активный и познавательный туризм. С радостью покажу вам самые яркие места Приморья и расскажу о них действительно интересные факты!
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29 реальных отзывов от туристов

В
25 окт 2021
Так как во Владивостоке мы были впервый раз, Я долго выбирал какую экскурсию выбрать, интересовал именно остров Русский, и мы ни сколько не пожалели о том, что выбрали Семёна! Отличный гид, рассказывает о событиях очень интересно, затрагивает очень много разных тем для общения, история, современный Владивосток, что и как тут происходит, что создает дружескую обстановку, ни каких заучных, монотонных рассказов, .. из 5 баллов, ставим 10!!! Рекомендую всем
Л
25 окт 2021
Хотим поблагодарить Семена за экскурсию на острове Русский. Было необычно, интересно, увлекательно. История и красота Приморского края впечатляют.
И
17 окт 2021
Сразу отмечу, что мой отзыв – это просто дополнение ко всем остальным, представленным в этой теме, повторяться не хотелось бы.
Поэтому, всем тем, кто тоже собирается посетить остров Русский, хочется дать совет, во-первых, сначала прочесть все предшествующие отзывы. Сам же свидетельствую, что всё написанное остальными путешественниками, кому посчастливилось встретиться с Семёном – чистая правда без всяких преувеличений.

Важно то, что Семён – действительно, в самом хорошем смысле, - фанат своего дела, которым он занимается, что называется, по убеждениям, по собственному интересу, замешанному на глубоком историческом образовании. Вообще же, встречаться и общаться с профессионалами – это истинная удача в любом деле и, в частности, в этой самой экскурсии.
Далее, как справедливо отмечают здесь очень многие, это, действительно, будет и прекрасная организация, и чудесный внедорожник, который доставит вас туда, куда самим добраться просто нереально по многим причинам, а также дружелюбие и безупречно продуманнная авторская подача интереснейшего материала в увлекательной интерактивной форме.

Мы с супругой, конечно, навсегда запомним этот удивительный день на острове Русский, который подарил нам Семён. Мы и близко не могли вообразить себе масштабы того, что услышим, узнаем и увидим здесь. Вообще, это немного напомнило мне «Сталкера» А. Тарковского.
То, что остров Русский до совсем недавнего времени был чисто военным объектом и потому был закрыт для посещения – общеизвестный факт. Теперь же у каждого есть возможность углубиться по мере желания в совершенно удивительные аспекты военной истории героической обороны этого места ещё с царских времён.
Своими глазами вы увидите хотя бы малую часть того, что ранее было доступно только представителям военного ведомства, да и то, лишь тем, кто имел здесь приписку по месту прохождения воинской службы.
Все эти упрятанные под землю лабиринты военно-инженерного искусства береговой обороны острова, совершенно поражают своими масштабами, мощью и удивительно хорошо сохранились до наших дней. Даже добравшись до входа в эти подземелья самостоятельно, я точно ни за что бы не решился самому лезть внутрь… С вашим экскурсоводом всё это будет в самом лучшем виде: доставка, комфорт, фонарики, перчатки, и, …. честно говоря, я завидую тем, кому ещё только предстоит всё это приключение, которое точно запомнится на всю жизнь.

А Семёна, пользуясь случаем, хочется ещё раз за всё поблагодарить и пожелать ему всяческих успехов. А также сказать спасибо волонтёрам, которые своими силами хоть как-то поддерживают уже проложенные маршруты и надеяться, по мере их сил и благородного труда, проложить новые. Потому что это нужно увидеть обязательно всем, кому судьба подарит возможность посетить эти удивительные места!
Артем
8 окт 2021
Были с женой на выходных во Владике, и решили первый раз взять экскурсию. При этом мы туристы опытные и знаем, как сложно найти гида, который выйдет за рамки цитирования википедии и скучных исторических фактов.

Могу сказать, что с Семеном повезло! Помимо владения обширной фактической информацией Семен оборачивает все это в увлекательные истории, плюс задает каверзные вопросы - так что вышел веселый интерактив. Ну и сам объект - 9 форт, это нечто. Добраться туда непросто, дорога ушатана, потом еще надо пройти пешком, поэтому Семен чуть не ли не единственный гид, кто занимается подобным делом.

На у про форт рассказывать не буду, чтобы не оставить для вас интригу. Я был на многих фортах разных эпох и стран. Этот - очень крут. Как телепорт на 100 лет назад. Почувствовали себя настоящими диггерами-экстремалами. При этом все безопасно и аккуратно. Фонарики, перчатки - Семен обо всем позаботится. Только советую все же одежду, которую не жалко слегка испачкать и потом легко постирать.

Если Семен запустит новые экскурсии, то обязательно попробуем и их.
А
5 окт 2021
Прекрасная экскурсия, остался очень доволен, всемерно рекомендую. К тому же это, наверное, единственная экскурсия, где есть прохождение подземелий форта.

По порядку:

Семен очень приятен в общении, историк, преподает в ДВГУ. Материалом владеет на ура, наши споры об истории этих мест были очень познавательны. На остров Русский мы ехали на новом паркетнике Хундай Крета, весьма комфортно. Осмотр подземных лабиринтов форта впечатлил неимоверно, прекрасная сохранность и практически полное отсутствие людей.

В конце экскурсии Семен отвез нас в рыбный ресторанчик на маяке. Свежие морепродукты на фоне заката стали прекрасной вишенкой на тортике этого дня.
О
4 окт 2021
Интересная и познавательная экскурсия. Гид оперативно учитывал пожелания группы.
Ольга
27 сен 2021
Экскурсия достойна того, чтоб её посетить. Нашим гидом был Семён - обаятельный, умный, глубоко знающий историю России в целом и историю Владивостока и местных достопримечательностей в частности. Обстоятельно ответил на все вопросы. Нам с мужем было очень интересно и познавательно. Экскурсия прошла на одном дыхании, оставила массу впечатлений. А хождение по подземным тоннелям форда с небольшими, преодолимыми препятствиями, добавила смеха, адреналина и ярких воспоминаний. После экскурсии мы попросили отвезти нас в рыбное кафе, где отведали местные морские деликатесы. Семён порекомендовал нам самые вкусные блюда. Благодарим от всей души Семёна и команду Трипстера за отличную организацию экскурсии и новые открытия. Очень рекомендуем!
А
25 сен 2021
Огромная благодарность нашему гиду Семену! Погода мягко говоря была не очень:дождь лил стеной, да и нас была немаленькая группа. Семен нашёл для нас время, организовал транспорт, не испугался непогоды. Экскурсия подучилась интересной, разнообразной и невероятно познавательной! Отдельное спасибо за посещение форта! Однозначно рекомендую, не пожалеете:)
Н
24 сен 2021
Отличная экскурсия! Роскошные локации на необыкновенном острове Русский, увлекательная прогулка под землей, интереснейший рассказ, Семён прекрасно владеет материалом и умеет его подать. Пополнили копилку знаний о Приморском крае! Всем рекомендую!
Е
22 сен 2021
Муж серьезно увлекается военной историей, поэтому решили посетить экскурсию с Семёном по фортификационным сооружениям острова Русский, и это был самый правильный выбор гида! Семен - абсолютный фанат своего дела, очень погружён в тему, отвечает на любые вопросы. Форт N10 крепости Владивосток мы никогда не нашли бы без него, а прогулка по подземельям форта стала одним из наших самых ярких и необычных впечатлений за время поездки в Приморье. Очень рекомендуем!
М
18 сен 2021
Экскурсия открыла и влюбила в город за 1 день и захотелось еще вернуться сюда. Когда ехали на экскурсию, ничего особенного не ожидали, а получили очень много! Семён рассказал все и про историю города и про его настоящее. А уж то, что мы увидели на острове Русский, просто поразило. Я была потрясена 100-летним фортом, инженерной мыслью и тем, что с историей можно так легко соприкоснутся. Если вам хочется нестандартных видов, историй и много эмоций, обязательно посетите эту экскурсию, пока ещё есть возможность посетить что-то настолько масштабное и не оккупированное туристами.
С
16 сен 2021
Замечательная экскурсия с гидом, у которого сразу чувствуется высокий уровень образования и глубокие знания объекта. На протяжении всей экскурсии было очень интересно. Если хотите действительно узнать что-то новое, а не услышать пересказ текстов из интернета - Вам сюда.
Е
15 сен 2021
Исторически-фантастический остров Русский! Назвала бы так 🤗!
Это не просто экскурсия, а погружение в исторические события не только острова, а всего приморского края. Семён - кладезь знаний! Очень позитивный и интересный молодой человек. Маршрут построен с посещением максимума видовых точек. Идеально подобран транспорт, до форта добрались без проблем, ну а про саму экскурсию в форт, думаю не буду рассказывать, там нужно побывать. Впечатления остались незабываемые! Советую всем))) Отдельно хотела бы отметить сервис! На 5+, что очень очень радует!
Konstantin
14 сен 2021
Семен отличный гид и очень хороший позитивный человек! Без доли сомнений рекомендую его всем желающим узнать Владивосток и окрестности получше!
Андрей
13 сен 2021
Прекрасная необычная очень насыщенная динамичная полная интриги и приключений экскурсия. Семен превосходный гид со своим стилем, чувством юмора, глубоким знанием истории. Очень рекомендую всем, кто ищет максимальных впечатлений
Ещё 14 отзывов

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