Сразу отмечу, что мой отзыв – это просто дополнение ко всем остальным, представленным в этой теме, повторяться не хотелось бы.

Поэтому, всем тем, кто тоже собирается посетить остров Русский, хочется дать совет, во-первых, сначала прочесть все предшествующие отзывы. Сам же свидетельствую, что всё написанное остальными путешественниками, кому посчастливилось встретиться с Семёном – чистая правда без всяких преувеличений.



Важно то, что Семён – действительно, в самом хорошем смысле, - фанат своего дела, которым он занимается, что называется, по убеждениям, по собственному интересу, замешанному на глубоком историческом образовании. Вообще же, встречаться и общаться с профессионалами – это истинная удача в любом деле и, в частности, в этой самой экскурсии.

Далее, как справедливо отмечают здесь очень многие, это, действительно, будет и прекрасная организация, и чудесный внедорожник, который доставит вас туда, куда самим добраться просто нереально по многим причинам, а также дружелюбие и безупречно продуманнная авторская подача интереснейшего материала в увлекательной интерактивной форме.



Мы с супругой, конечно, навсегда запомним этот удивительный день на острове Русский, который подарил нам Семён. Мы и близко не могли вообразить себе масштабы того, что услышим, узнаем и увидим здесь. Вообще, это немного напомнило мне «Сталкера» А. Тарковского.

То, что остров Русский до совсем недавнего времени был чисто военным объектом и потому был закрыт для посещения – общеизвестный факт. Теперь же у каждого есть возможность углубиться по мере желания в совершенно удивительные аспекты военной истории героической обороны этого места ещё с царских времён.

Своими глазами вы увидите хотя бы малую часть того, что ранее было доступно только представителям военного ведомства, да и то, лишь тем, кто имел здесь приписку по месту прохождения воинской службы.

Все эти упрятанные под землю лабиринты военно-инженерного искусства береговой обороны острова, совершенно поражают своими масштабами, мощью и удивительно хорошо сохранились до наших дней. Даже добравшись до входа в эти подземелья самостоятельно, я точно ни за что бы не решился самому лезть внутрь… С вашим экскурсоводом всё это будет в самом лучшем виде: доставка, комфорт, фонарики, перчатки, и, …. честно говоря, я завидую тем, кому ещё только предстоит всё это приключение, которое точно запомнится на всю жизнь.



А Семёна, пользуясь случаем, хочется ещё раз за всё поблагодарить и пожелать ему всяческих успехов. А также сказать спасибо волонтёрам, которые своими силами хоть как-то поддерживают уже проложенные маршруты и надеяться, по мере их сил и благородного труда, проложить новые. Потому что это нужно увидеть обязательно всем, кому судьба подарит возможность посетить эти удивительные места!