Диана проводит ещё 4 экскурсии

Кухня Дальнего Востока — теория и практика! Вы проведете 2 часа в атмосферном ресторане в дружеской компании. Наш гид расскажет об особенностях, характерных чертах и принципах дальневосточной кухни 🥧. В чем польза местных морских видов флоры и фауны? Почему на Дальнем Востоке так значимо жить тем, что дарит природа? Вы узнаете ответы на многие вопросы. И конечно, перейдете от слов к делу, дегустируя традиционные блюда. В меню:
Приморский гребешок (живой) с маринованным имбирем, лимоном и васаби
Тихоокеанскую устрицу (живую) с фирменным соусом
Салат из папоротника Орляка с овощами и заправкой на кунжутном масле
Строганина из макруруса с гренками и устрично-имбирным соусом
Сливочный суп с корбикулой
Дикий лосось на воке с овощами
Хлеб с чернилами каракатицы с салом с черемшой
А запьем мы это таежным чаем и настойками — на лимоннике и на кедровых орешках.
Организационные детали
Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии 🧭. Дополнительные напитки и блюда по желанию и оплачиваются отдельно.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Первой речки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.