Диана проводит ещё 4 экскурсии

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Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня

Узнать о вкусном феномене, наслаждаясь угощениями Владивостока

Диана
Диана – представитель из Владивостока
В дальневосточной кухне 🥧 сплелись мотивы Тихого океана и тайги, традиции коренных жителей и азиатских соседей.

Вы услышите о тонкостях этой гастрономии, раскроете секреты приготовления блюд, попробуете многие из них и поймете, почему французы утверждают, что у нас самые устричные устрицы в мире.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня

Что вас ожидает

Кухня Дальнего Востока — теория и практика!
Вы проведете 2 часа в атмосферном ресторане в дружеской компании. Наш гид расскажет об особенностях, характерных чертах и принципах дальневосточной кухни 🥧. В чем польза местных морских видов флоры и фауны? Почему на Дальнем Востоке так значимо жить тем, что дарит природа? Вы узнаете ответы на многие вопросы. И конечно, перейдете от слов к делу, дегустируя традиционные блюда. В меню:

  • Приморский гребешок (живой) с маринованным имбирем, лимоном и васаби
  • Тихоокеанскую устрицу (живую) с фирменным соусом
  • Салат из папоротника Орляка с овощами и заправкой на кунжутном масле
  • Строганина из макруруса с гренками и устрично-имбирным соусом
  • Сливочный суп с корбикулой
  • Дикий лосось на воке с овощами
  • Хлеб с чернилами каракатицы с салом с черемшой

А запьем мы это таежным чаем и настойками — на лимоннике и на кедровых орешках.

Организационные детали

  • Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии 🧭. Дополнительные напитки и блюда по желанию и оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Первой речки
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня
Гастрономическая экскурсия: дальневосточная кухня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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