Диана проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Кухня Дальнего Востока — теория и практика!

Вы проведете 2 часа в атмосферном ресторане в дружеской компании. Наш гид расскажет об особенностях, характерных чертах и принципах дальневосточной кухни 🥧. В чем польза местных морских видов флоры и фауны? Почему на Дальнем Востоке так значимо жить тем, что дарит природа? Вы узнаете ответы на многие вопросы. И конечно, перейдете от слов к делу, дегустируя традиционные блюда. В меню:

Приморский гребешок (живой) с маринованным имбирем, лимоном и васаби

Тихоокеанскую устрицу (живую) с фирменным соусом

Салат из папоротника Орляка с овощами и заправкой на кунжутном масле

Строганина из макруруса с гренками и устрично-имбирным соусом

Сливочный суп с корбикулой

Дикий лосось на воке с овощами

Хлеб с чернилами каракатицы с салом с черемшой

А запьем мы это таежным чаем и настойками — на лимоннике и на кедровых орешках.

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