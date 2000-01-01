Диана проводит ещё 5 экскурсий

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Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня

Познакомиться с традициями Северной Кореи во Владивостоке через лучшие блюда национальной кухни

Диана
Диана – представитель из Владивостока
Культура еды в Корее заслуживает внимательного изучения.

Сбалансированный рацион, лучшие продукты, оригинальные способы приготовления и необычные специи — северокорейские яства не только вкусны и экзотичны, но и полезны.

Я расскажу о пищевых привычках жителей КНДР и приведу вас в аутентичный ресторан на дегустацию!
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня

Что вас ожидает

Национальная кухня 🥧
О корейской кухне 🥧 слагается множество мифов, однако наша экскурсия ⛳ развенчает их. Вы узнаете, как и какие ингредиенты подбирают для блюд северокорейские повара, поймете, зачем они настаивают специи, и попробуете главные кулинарные шедевры. Я расскажу о типичном завтраке, обеде, ужине жителя КНДР, поделюсь секретом их долголетия и вспомню самые необычные национальные десерты.

Северокорейские изыски
Любите экзотику? Нам есть, что предложить вам! В ходе традиционного северокорейского обеда вы продегустируете:

  • Долсол пибимпаб — одно из самых популярных блюд на сегодняшний день, состоящее из риса, маринованной лобы, огурцов, грибов, жареной нори, папоротника и острой красной пасты
  • Разные виды кимчи — символа Кореи, без которого не проходит ни одно застолье
  • Изумительно вкусный рэнг мён
  • Ментеалтан — сытный суп из икры минтая с овощами и сокори танг — суп из говяжьих хвостиков
  • Газемисикхе — камбалу, маринованную в редьке
  • Хе из минтая — древнюю холодную закуску
  • Тубучолпангуи — необычное жареное тофу
  • Ногтучичим — питательные и полезные соевые лепешки
  • Куль чальтог — традиционную лепешку из рисовой муки

Организационные детали

  • Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии 🧭. Напитки, десерты и дополнительные блюда оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе ТЦ «ИЗУМРУД»
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня
Гастрономическая экскурсия: северокорейская кухня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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