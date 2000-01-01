Диана проводит ещё 5 экскурсий

Национальная кухня 🥧 О корейской кухне 🥧 слагается множество мифов, однако наша экскурсия ⛳ развенчает их. Вы узнаете, как и какие ингредиенты подбирают для блюд северокорейские повара, поймете, зачем они настаивают специи, и попробуете главные кулинарные шедевры. Я расскажу о типичном завтраке, обеде, ужине жителя КНДР, поделюсь секретом их долголетия и вспомню самые необычные национальные десерты.
Северокорейские изыски Любите экзотику? Нам есть, что предложить вам! В ходе традиционного северокорейского обеда вы продегустируете:
Долсол пибимпаб — одно из самых популярных блюд на сегодняшний день, состоящее из риса, маринованной лобы, огурцов, грибов, жареной нори, папоротника и острой красной пасты
Разные виды кимчи — символа Кореи, без которого не проходит ни одно застолье
Изумительно вкусный рэнг мён
Ментеалтан — сытный суп из икры минтая с овощами и сокори танг — суп из говяжьих хвостиков
Газемисикхе — камбалу, маринованную в редьке
Хе из минтая — древнюю холодную закуску
Тубучолпангуи — необычное жареное тофу
Ногтучичим — питательные и полезные соевые лепешки
Куль чальтог — традиционную лепешку из рисовой муки
Организационные детали
Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии 🧭. Напитки, десерты и дополнительные блюда оплачиваются отдельно.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе ТЦ «ИЗУМРУД»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.