Диана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Национальная кухня 🥧

О корейской кухне 🥧 слагается множество мифов, однако наша экскурсия ⛳ развенчает их. Вы узнаете, как и какие ингредиенты подбирают для блюд северокорейские повара, поймете, зачем они настаивают специи, и попробуете главные кулинарные шедевры. Я расскажу о типичном завтраке, обеде, ужине жителя КНДР, поделюсь секретом их долголетия и вспомню самые необычные национальные десерты.

Северокорейские изыски

Любите экзотику? Нам есть, что предложить вам! В ходе традиционного северокорейского обеда вы продегустируете:

Долсол пибимпаб — одно из самых популярных блюд на сегодняшний день, состоящее из риса, маринованной лобы, огурцов, грибов, жареной нори, папоротника и острой красной пасты

Разные виды кимчи — символа Кореи, без которого не проходит ни одно застолье

Изумительно вкусный рэнг мён

Ментеалтан — сытный суп из икры минтая с овощами и сокори танг — суп из говяжьих хвостиков

Газемисикхе — камбалу, маринованную в редьке

Хе из минтая — древнюю холодную закуску

Тубучолпангуи — необычное жареное тофу

Ногтучичим — питательные и полезные соевые лепешки

Куль чальтог — традиционную лепешку из рисовой муки

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