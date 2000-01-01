Диана проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Разнообразие, простота и совершенство

Что вы знаете о японской кухне 🥧, кроме роллов, которые в самой Японии совсем не распространены? Директор ресторана, который более 10 лет жил и работал в стране «Нихон», расскажет, чем питались японцы в древности и что сейчас входит в ежедневный рацион местных жителей. Он поделится впечатлениями от самых экзотических блюд, закажет вкуснейшие яства и научит вас правильно держать палочки!

Японский стол

Меню ресторана традиционной японской кухни предложит вам богатый выбор национальных блюд. Во время экскурсии 🧭 вы сможете попробовать:

Хрустящий салат с лапшой рамен

Куриные котлетки Нама Цукунэ

Горячий шелковистый Агетофу

Традиционный омлет Яки Томаго

Классические роллы Негиторо Хосомаки с тунцом, рисом Хигасикава и нори, оттеняющими неповторимый вкус

Домашний суп Набэ, одно из самых популярных японских блюд

А напоследок вас ждет угощение — авторский десерт 🍪 от шеф-повара

Организационные детали