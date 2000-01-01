Диана проводит ещё 4 экскурсии

Разнообразие, простота и совершенство Что вы знаете о японской кухне 🥧, кроме роллов, которые в самой Японии совсем не распространены? Директор ресторана, который более 10 лет жил и работал в стране «Нихон», расскажет, чем питались японцы в древности и что сейчас входит в ежедневный рацион местных жителей. Он поделится впечатлениями от самых экзотических блюд, закажет вкуснейшие яства и научит вас правильно держать палочки!
Японский стол Меню ресторана традиционной японской кухни предложит вам богатый выбор национальных блюд. Во время экскурсии 🧭 вы сможете попробовать:
Хрустящий салат с лапшой рамен
Куриные котлетки Нама Цукунэ
Горячий шелковистый Агетофу
Традиционный омлет Яки Томаго
Классические роллы Негиторо Хосомаки с тунцом, рисом Хигасикава и нори, оттеняющими неповторимый вкус
Домашний суп Набэ, одно из самых популярных японских блюд
А напоследок вас ждет угощение — авторский десерт 🍪 от шеф-повара
Организационные детали
Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии. Напитки, десерты и дополнительные блюда оплачиваются отдельно.
Экскурсию для вас проведет директор ресторана традиционной японской кухни
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.