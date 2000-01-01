Диана проводит ещё 4 экскурсии

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Гастрономическая экскурсия: японская кухня

Отыскать уголок Японии во Владивостоке и попробовать лучшие блюда страны восходящего солнца

Диана
Диана – представитель из Владивостока
Чем знаменит Дальний Восток? Ледниками и вулканами, целебными источниками и, конечно же, едой! В столице Приморского края можно полакомиться самыми необычными блюдами с морскими деликатесами.

В том числе — блюдами аутентичной японской кухни 🥧, в колорите которой мы будем разбираться.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня

Что вас ожидает

Разнообразие, простота и совершенство
Что вы знаете о японской кухне 🥧, кроме роллов, которые в самой Японии совсем не распространены? Директор ресторана, который более 10 лет жил и работал в стране «Нихон», расскажет, чем питались японцы в древности и что сейчас входит в ежедневный рацион местных жителей. Он поделится впечатлениями от самых экзотических блюд, закажет вкуснейшие яства и научит вас правильно держать палочки!

Японский стол
Меню ресторана традиционной японской кухни предложит вам богатый выбор национальных блюд. Во время экскурсии 🧭 вы сможете попробовать:

  • Хрустящий салат с лапшой рамен
  • Куриные котлетки Нама Цукунэ
  • Горячий шелковистый Агетофу
  • Традиционный омлет Яки Томаго
  • Классические роллы Негиторо Хосомаки с тунцом, рисом Хигасикава и нори, оттеняющими неповторимый вкус
  • Домашний суп Набэ, одно из самых популярных японских блюд
  • А напоследок вас ждет угощение — авторский десерт 🍪 от шеф-повара

Организационные детали

  • Перечисленные блюда входят в стоимость экскурсии. Напитки, десерты и дополнительные блюда оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведет директор ресторана традиционной японской кухни
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня
Гастрономическая экскурсия: японская кухня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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Диана проводит ещё 4 экскурсии

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